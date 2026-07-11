Milei busca consolidar su liderazgo en Sudamérica

El presidente Javier Milei confirmó ayer una serie de viajes internacionales que realizará entre julio y agosto con el objetivo de respaldar a dirigentes afines ideológicamente y consolidar su perfil como uno de los referentes de la derecha en América Latina.
La primera escala será el próximo 25 de julio en Brasil, donde prevé participar de actividades junto al senador Flavio Bolsonaro, en caso de que sea proclamado candidato presidencial para las elecciones de octubre. Además, el mandatario adelantó que aprovechará la visita para reunirse con el ex presidente Jair Bolsonaro.
“El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro. Así que voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, afirmó Milei en una entrevista con Radio Now.
La decisión vuelve a evidenciar la distancia política que mantiene con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, ambos mandatarios no mantuvieron encuentros bilaterales y solo coincidieron en saludos protocolares durante las cumbres del Mercosur.
Tras regresar brevemente a Buenos Aires para encabezar el acto inaugural de la Exposición Rural 2026, el jefe de Estado partirá el 28 de julio hacia Lima para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.
Luego, el 7 de agosto, tiene previsto viajar a Colombia para participar de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, quien reemplazará al actual presidente Gustavo Petro. Si bien desde la Casa Rosada señalaron al canal de noticias A24 que aún no recibieron las invitaciones formales, el viaje ya figura en la agenda presidencial.
Como parte de la misma gira, Milei también visitará Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, con quien mantiene un “acuerdo pendiente”, según adelantó el propio mandatario. Con estos nuevos desplazamientos, el líder libertario alcanzará las 41 giras internacionales desde el inicio de su gestión.
Respaldo ideológico
En la antesala de estos viajes, Milei volvió a expresar su respaldo a los dirigentes de derecha de la región. “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, sostuvo durante la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada el 29 de junio en Puerto Madero y de la que participó Flavio Bolsonaro.
Respecto de Keiko Fujimori, el Presidente manifestó su expectativa de que su eventual triunfo “abra una nueva etapa entre la Argentina y el Perú” y destacó las coincidencias en torno a la promoción de “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado trasnacional”. Sobre Abelardo de la Espriella, en tanto, afirmó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.
Además de estas visitas, el mandatario prepara nuevas giras para el segundo semestre del año. Aunque todavía no fueron confirmadas oficialmente, entre septiembre y noviembre analiza viajar a Londres, París y Nueva York.