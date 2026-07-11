Milei busca consolidar su liderazgo en Sudamérica

Respaldo ideológico

En la antesala de estos viajes, Milei volvió a expresar su respaldo a los dirigentes de derecha de la región. “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, sostuvo durante la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada el 29 de junio en Puerto Madero y de la que participó Flavio Bolsonaro.