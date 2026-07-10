La visita de Milei a Brasil reaviva la tensión con Lula, aunque buscan preservar la relación bilateral

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará el 25 de julio a San Pablo, Brasil, para apoyar al opositor Flavio Bolsonaro, una decisión que tensa la relación política con el mandatario Lula da Silva.
- El anuncio ocurre tras el faltazo de Milei a la cumbre del Mercosur y sus gestos de afinidad con el clan Bolsonaro, lo que profundiza el deterioro del vínculo diplomático.
- Pese a la fricción ideológica, ambos países buscan preservar la cooperación económica. Analistas advierten sobre los riesgos diplomáticos de esta polarización a futuro.
La decisión del presidente Javier Milei de viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto en el que Flavio Bolsonaro será proclamado formalmente como principal candidato de la oposición para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre volvió a tensar la relación política entre la Argentina y Brasil.
Si bien el vínculo entre ambos mandatarios atravesaba desde hace meses un período de deterioro, el nuevo gesto del jefe de Estado argentino profundizó las diferencias con el Gobierno brasileño, publicó TN.
Desde el Palacio de Planalto siguen desde hace tiempo los movimientos políticos de Milei. Ese seguimiento se intensificó semanas atrás, cuando el Presidente recibió en Buenos Aires al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, durante una cumbre en la que participó el legislador brasileño.
En ese momento, fuentes diplomáticas de Brasil señalaron que habían interpretado de manera positiva el mensaje posterior de Milei, al considerar que no había sido confrontativo ni apuntaba directamente contra Lula. Esa actitud alimentó la expectativa de que la Casa Rosada retomara una postura más moderada para preservar el vínculo bilateral.
Sin embargo, el anuncio realizado este viernes por el mandatario argentino durante una entrevista radial modificó ese escenario. La confirmación de su presencia en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro volvió a colocar las diferencias políticas entre ambos gobiernos en el centro de la escena y amenaza con profundizar una relación que, aunque no aparece cerca de una ruptura, podría resentir distintos espacios de cooperación.
La visita a Jair Bolsonaro
Milei también anticipó que planea visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasil debido a su estado de salud.
Según distintas interpretaciones, el encuentro excede el carácter protocolar de una visita presidencial y constituye una señal política de respaldo al líder de la derecha brasileña, con quien el Presidente argentino mantiene una afinidad ideológica, al igual que con el mandatario estadounidense Donald Trump.
Especialistas consultados en Brasilia consideran que esta decisión implica un riesgo político. Señalan que, según las encuestas actuales, Lula mantiene una ventaja sobre Flavio Bolsonaro en la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre.
Ese escenario, explican, es diferente al que existía cuando Jair Bolsonaro anunció que su hijo sería el candidato opositor. En aquel momento, los primeros sondeos mostraban una competencia más equilibrada. Posteriormente, distintos casos y escándalos relacionados con corrupción y otros hechos ilícitos ampliaron la ventaja del actual presidente brasileño sobre el senador del Partido Liberal.
Buscan preservar la agenda bilateral
Pese al creciente enfrentamiento político entre los presidentes, tanto fuentes brasileñas como argentinas sostienen que la relación bilateral continúa desarrollándose con normalidad en áreas consideradas estratégicas.
Consultadas por TN, ambas partes coincidieron en que la cooperación económica, comercial, científica y nuclear mantiene un buen nivel de funcionamiento y que existe un esfuerzo compartido para evitar que las diferencias políticas afecten el resto de la agenda entre ambos países.
En ese sentido, remarcan que el conflicto se limita al plano político entre los mandatarios, mientras que los sectores empresariales, diplomáticos y técnicos continúan trabajando para preservar los canales de cooperación que históricamente caracterizaron el vínculo entre las dos principales economías de América del Sur.
Los antecedentes de la tensión
La decisión de Milei de viajar a Brasil se suma a otros episodios recientes que generaron malestar en el Gobierno de Lula.
Uno de ellos fue la cancelación, a último momento, del viaje del Presidente argentino a la última cumbre del Mercosur, realizada en Paraguay. En esa oportunidad, la Casa Rosada justificó la ausencia por el proceso de reordenamiento político que atravesaba el gabinete nacional.
Sin embargo, pocos días después Milei sí asistió a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos junto al embajador Peter Lamelas, una decisión que fue seguida de cerca por el Gobierno brasileño.
De acuerdo con las fuentes consultadas, fue la primera vez que un presidente argentino participó de un evento de esas características. En Brasil interpretaron ese gesto como una señal de escaso respaldo al Mercosur y como una muestra de que Milei prioriza no solo cuestiones de política interna, sino también el fortalecimiento de su relación con Estados Unidos.