La visita de Milei a Brasil reaviva la tensión con Lula, aunque buscan preservar la relación bilateral

Sin embargo, el anuncio realizado este viernes por el mandatario argentino durante una entrevista radial modificó ese escenario. La confirmación de su presencia en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro volvió a colocar las diferencias políticas entre ambos gobiernos en el centro de la escena y amenaza con profundizar una relación que, aunque no aparece cerca de una ruptura, podría resentir distintos espacios de cooperación.