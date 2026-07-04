Mundial 2026: uno por uno, fecha y horario de todos los partidos de octavos de final

Resumen para apurados
- La FIFA definió este viernes el cronograma de los octavos de final del Mundial 2026 en Norteamérica, tras concluir la fase previa y clasificar las 16 mejores selecciones.
- Tras ganarle a Cabo Verde, Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta. La fase se definió luego de que Colombia venciera a Ghana, completando el cuadro de los 16 mejores.
- El ganador de Argentina-Egipto se medirá ante Suiza o Colombia en cuartos. El torneo avanza hacia su definición final, programada para el 19 de julio en Nueva York.
El calendario de los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo acaba de quedar definido este viernes por la noche. Con los enfrentamientos de Argentina contra Cabo Verde y Colombia contra Ghana de anoche, la semana cerró su ronda de dieciseisavos de final y se supo cuáles fueron los últimos equipos en clasificar a la ronda de octavos de final.
Todavía quedan 16 partidos para finalizar esta Copa del Mundo 2026, pero ya empezaron a perfilarse los primeros favoritos, entre los que se encuentran Francia, España, Alemania y Argentina.
Este viernes, después del triunfo contra la sorpresiva selección de Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará el martes próximo a Egipto después del mediodía. En caso de continuar con la racha ganadora, la Selección nacional podría enfrentarse en cuartos de final contra el ganador del partido Suiza-Colombia.
Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán octavos de final
Canadá - Marruecos: Estadio Houston - Sábado 4 de julio a las 14
Paraguay - Francia: Estadio Filadelfia - Sábado 4 de julio a las 18
Brasil - Noruega: Estadio Nueva York/Nueva Jersey - Domingo 5 de julio a las 17
México - Inglaterra: Estadio Ciudad de México - Domingo 5 de julio a las 21
Portugal - España: Estadio Dallas - Lunes 6 de julio a las 16
Estados Unidos - Bélgica: Estadio de Seattle - Lunes 6 de julio a las 21
Argentina - Egipto: Estadio Atlanta - Martes 7 de julio a las 13
Suiza - Colombia: Estadio BC Place Vancouver - Martes 7 de julio a las 17
Cuándo, dónde y a qué hora ver los cuartos de final
Ganadores indefinidos: Estadio Boston - Jueves 9 de julio a las 17
Ganadores indefinidos: Estadio Los Ángeles - Viernes 10 de julio a las 16
Ganadores indefinidos: Estadio Miami - Sábado 11 de julio a las 18
Ganadores indefinidos: Estadio Kansas City - Sábado 11 de julio a las 22
Últimas instancias del Mundial 2026
Luego de conocearse los ganadores de la instancia de cuartos de final, los estadios del Mundial estadounidenses se prepararán para albergar los tres partidos más importantes del torneo. El primero de ellos será el martes 14, por la tarde, a las 16, en el Estadio Dallas. Se jugará allí la primera semifinal del campeonato. La segunda no va con coma se jugará en el Estadio Atlanta el miércoles 15 de julio a las 16.
Finalmente, el sábado 18 a las 18 se definirá en el Estadio Miami al equipo consagrado con el tercer puesto. El gran desenlace del evento deportivo se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el domingo 19 de julio a partir de las 16.