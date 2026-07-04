Mundial 2026: uno por uno, fecha y horario de todos los partidos de octavos de final

Últimas instancias del Mundial 2026

Luego de conocearse los ganadores de la instancia de cuartos de final, los estadios del Mundial estadounidenses se prepararán para albergar los tres partidos más importantes del torneo. El primero de ellos será el martes 14, por la tarde, a las 16, en el Estadio Dallas. Se jugará allí la primera semifinal del campeonato. La segunda no va con coma se jugará en el Estadio Atlanta el miércoles 15 de julio a las 16.