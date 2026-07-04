Mundial 2026

Mundial 2026: uno por uno, fecha y horario de todos los partidos de octavos de final

Tras los últimos cruces de la fase previa, quedaron determinados los cruces de los 16 mejores equipos del torneo. El seleccionado de Lionel Scaloni ya conoce su camino rumbo a las instancias decisivas.

Mundial 2026: uno por uno, fecha y horario de todos los partidos de octavos de final
Imagen generada con la inteligencia artificial de Gemini
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA definió este viernes el cronograma de los octavos de final del Mundial 2026 en Norteamérica, tras concluir la fase previa y clasificar las 16 mejores selecciones.
  • Tras ganarle a Cabo Verde, Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta. La fase se definió luego de que Colombia venciera a Ghana, completando el cuadro de los 16 mejores.
  • El ganador de Argentina-Egipto se medirá ante Suiza o Colombia en cuartos. El torneo avanza hacia su definición final, programada para el 19 de julio en Nueva York.
Resumen generado con IA

El calendario de los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo acaba de quedar definido este viernes por la noche. Con los enfrentamientos de Argentina contra Cabo Verde y Colombia contra Ghana de anoche, la semana cerró su ronda de dieciseisavos de final y se supo cuáles fueron los últimos equipos en clasificar a la ronda de octavos de final.

México 2026: cómo aprovechar la Copa del Mundo para descubrir uno de los destinos más completos de América

México 2026: cómo aprovechar la Copa del Mundo para descubrir uno de los destinos más completos de América

Todavía quedan 16 partidos para finalizar esta Copa del Mundo 2026, pero ya empezaron a perfilarse los primeros favoritos, entre los que se encuentran Francia, España, Alemania y Argentina.

Este viernes, después del triunfo contra la sorpresiva selección de Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará el martes próximo a Egipto después del mediodía. En caso de continuar con la racha ganadora, la Selección nacional podría enfrentarse en cuartos de final contra el ganador del partido Suiza-Colombia.

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán octavos de final

Canadá - Marruecos: Estadio Houston - Sábado 4 de julio a las 14

Paraguay - Francia: Estadio Filadelfia - Sábado 4 de julio a las 18

Brasil - Noruega: Estadio Nueva York/Nueva Jersey - Domingo 5 de julio a las 17

México - Inglaterra: Estadio Ciudad de México - Domingo 5 de julio a las 21

Portugal - España: Estadio Dallas - Lunes 6 de julio a las 16

Estados Unidos - Bélgica: Estadio de Seattle - Lunes 6 de julio a las 21

Argentina - Egipto: Estadio Atlanta - Martes 7 de julio a las 13

Suiza - Colombia: Estadio BC Place Vancouver - Martes 7 de julio a las 17

Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan

Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan

Cuándo, dónde y a qué hora ver los cuartos de final

Ganadores indefinidos: Estadio Boston - Jueves 9 de julio a las 17

Ganadores indefinidos: Estadio Los Ángeles - Viernes 10 de julio a las 16

Ganadores indefinidos: Estadio Miami - Sábado 11 de julio a las 18

Ganadores indefinidos: Estadio Kansas City - Sábado 11 de julio a las 22

Últimas instancias del Mundial 2026

Luego de conocearse los ganadores de la instancia de cuartos de final, los estadios del Mundial estadounidenses se prepararán para albergar los tres partidos más importantes del torneo. El primero de ellos será el martes 14, por la tarde, a las 16, en el Estadio Dallas. Se jugará allí la primera semifinal del campeonato. La segunda no va con coma se jugará en el Estadio Atlanta el miércoles 15 de julio a las 16.

Finalmente, el sábado 18 a las 18 se definirá en el Estadio Miami al equipo consagrado con el tercer puesto. El gran desenlace del evento deportivo se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el domingo 19 de julio a partir de las 16.

Temas Mundial 2026 Asociación del Fútbol ArgentinoLa FIFA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La lluvia y el frío no frenaron los festejos de los tucumanos por el triunfo de Argentina

La lluvia y el frío no frenaron los festejos de los tucumanos por el triunfo de Argentina

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: sufriendo hasta los 123 minutos, la Selección ganó 3-2 y está en octavos de final

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: sufriendo hasta los 123 minutos, la Selección ganó 3-2 y está en octavos de final

Más visto en Mundial 2026
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

Messi tuvo un socio de lujo
2

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive
3

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido
4

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo
5

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez
6

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

Más Noticias
Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección

Viajaban de Santiago a Tucumán para ver el Mundial 78: la historia de Ana y un pueblo que iba detrás de la Selección

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Comentarios