Courtois, entre lágrimas: una lesión que cambió el destino de Bélgica en el Mundial

Resumen para apurados
- El arquero belga Thibaut Courtois se retiró lesionado por un dolor muscular en el segundo tiempo ante España, en los cuartos de final del Mundial 2026.
- Tras su salida, el suplente Senne Lammens cometió un error clave a dos minutos del final que le permitió a España marcar el 2-1 definitivo y eliminar a Bélgica del torneo.
- La baja de Courtois, de 34 años, marcó el fin de su posible último Mundial y expuso la falta de recambio en un arco belga que no pudo sostener el pase a las semifinales.
Thibaut Courtois vivió una de esas escenas que quedan marcadas en la historia de los Mundiales. El arquero belga, una de las figuras de su selección en el Mundial 2026, debió abandonar el campo de juego entre lágrimas durante los cuartos de final ante España, en un momento que terminó cambiando el rumbo de la eliminatoria.
El encuentro estaba igualado 1-1 cuando, a los 25 minutos del segundo tiempo, Bélgica recibió un golpe inesperado. Courtois, de 34 años, sintió un fuerte dolor muscular en el muslo de su pierna izquierda y, pese a los intentos por continuar, terminó pidiendo el cambio.
El guardameta había recibido atención médica antes de la pausa de hidratación, pero la molestia no desapareció. Finalmente, dejó su lugar al arquero suplente Senne Lammens y protagonizó una salida cargada de emoción: caminó por sus propios medios hacia el banco de suplentes, aunque visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos.
COURTOIS SALE LESIONADO EN BÃLGICA. pic.twitter.com/2zVcGFnmke— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 10, 2026
La imagen tuvo un peso especial porque, por su edad, Courtois era consciente de que podía estar disputando su última Copa del Mundo. Ya fuera del campo, mientras recibía hielo y vendaje en la zona afectada, no pudo ocultar la frustración por abandonar un partido que todavía estaba abierto.
"El equipo está por encima de todo"
Después del encuentro, Courtois explicó la situación y dejó en claro que su intención inicial era permanecer en cancha pese al dolor.
"Sentía mucho dolor en los cuádriceps, pero no tuve problema en seguir en el arco, solo para los tiros de larga distancia", contó el arquero belga.
Sin embargo, aceptó la decisión del entrenador Rudi García de reemplazarlo para evitar un riesgo mayor. "Al final, el entrenador decidió sustituirme, pero no hay problema, el equipo está por encima de todo", agregó.
La salida de Courtois terminó siendo determinante en el desarrollo del partido. Bélgica había logrado sostener a España durante buena parte del encuentro, pero perdió a una de sus principales garantías defensivas en el tramo más importante.
El error que definió la serie
A pocos minutos del final, cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo para los belgas.
A dos minutos del cierre, un remate lejano de Pau Cubarsí encontró una respuesta fallida de Lammens, quien dejó un rebote dentro del área. Mikel Merino apareció rápidamente para empujar la pelota a la red y marcar el 2-1 que clasificó a España a las semifinales.
Así, una lesión que parecía una circunstancia más del partido terminó transformándose en el punto de quiebre de una eliminación dolorosa para Bélgica. Courtois se fue del Mundial antes de tiempo y con la sensación de que, de haber podido continuar, la historia quizás podría haber sido diferente.