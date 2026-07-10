Vinicius rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: “Salir de un Mundial en octavos es difícil de explicar”
El delantero de Real Madrid publicó un emotivo mensaje luego de la caída ante Noruega y pidió disculpas a los hinchas brasileños: “Voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”.
Resumen para apurados
- Vinicius Junior rompió el silencio en redes tras la eliminación de la selección brasileña ante Noruega en octavos del Mundial 2026 para pedir disculpas a los hinchas.
- Tras días de silencio por una de las peores decepciones de la selección, el delantero del Real Madrid admitió que el plantel era fuerte pero falló en cumplir con el objetivo.
- La autocrítica de Vinicius marca el inicio de la reconstrucción de la selección brasileña de cara al futuro, bajo la promesa de devolver a su país a la cima del fútbol mundial.
El golpe todavía duele en Brasil. Después de quedar eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, la Selección brasileña atravesó días de silencio para intentar procesar una de las decepciones más grandes de los últimos años. Ahora, Vinicius Junior decidió dar la cara y publicó un sentido mensaje dirigido a los hinchas de la "Verdeamarela".
El delantero del Real Madrid explicó que necesitó tiempo para asimilar la derrota, pero entendió que no podía mantenerse al margen después de una eliminación que generó fuertes críticas y frustración en el país pentacampeón del mundo.
"Sería injusto permanecer en silencio", escribió Vinicius, quien reconoció que despedirse de la Copa del Mundo en octavos de final representó uno de los golpes más duros de su carrera.
El orgullo de vestir la camiseta de Brasil
A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 25 años reflejó el peso emocional que significa representar a la selección brasileña y aseguró que la eliminación fue especialmente dolorosa por todo el esfuerzo realizado durante la preparación.
"Llevar la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de un Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto para ustedes y para mi familia", expresó.
Vinicius también remarcó que el plantel estaba convencido de que tenía las herramientas necesarias para pelear por el título. La derrota ante Noruega dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada para una generación que llegaba con grandes expectativas.
“Teníamos un grupo para hacer más”
El futbolista del Real Madrid no ocultó la frustración por el rendimiento del equipo y admitió que Brasil no pudo alcanzar el objetivo que se había planteado antes del torneo.
"El sentimiento de frustración es absurdo. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no pudimos", manifestó.
La eliminación en octavos profundizó el clima de decepción alrededor de una selección que buscaba volver a levantar la Copa del Mundo después de más de dos décadas y que quedó nuevamente lejos del título.
La promesa de volver a la cima
En el cierre de su mensaje, Vinicius asumió la responsabilidad por no haber cumplido el sueño de los hinchas brasileños y dejó una promesa de cara al futuro.
"Me disculpo y voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", aseguró el atacante, uno de los principales referentes de una selección que deberá iniciar un nuevo proceso para reconstruirse después de otro Mundial sin consagración.
Brasil se despidió antes de lo esperado y Vinicius eligió hacerlo desde la autocrítica. En medio del dolor por la eliminación, el delantero dejó claro que la camiseta amarilla seguirá siendo una motivación para intentar devolver a la "Canarinha" al lugar que históricamente ocupó.