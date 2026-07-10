Vinicius rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: “Salir de un Mundial en octavos es difícil de explicar”

El golpe todavía duele en Brasil. Después de quedar eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, la Selección brasileña atravesó días de silencio para intentar procesar una de las decepciones más grandes de los últimos años. Ahora, Vinicius Junior decidió dar la cara y publicó un sentido mensaje dirigido a los hinchas de la "Verdeamarela".