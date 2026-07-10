Copa del Mundo

Vinicius rompió el silencio tras la eliminación de Brasil: “Salir de un Mundial en octavos es difícil de explicar”

El delantero de Real Madrid publicó un emotivo mensaje luego de la caída ante Noruega y pidió disculpas a los hinchas brasileños: “Voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”.

FRUSTRACIÓN. Pese a su buen Mundial desde lo personal, Vinicius lamentó la pronta eliminación de Brasil en octavos de final ante Noruega.
FRUSTRACIÓN. Pese a su buen Mundial desde lo personal, Vinicius lamentó la pronta eliminación de Brasil en octavos de final ante Noruega.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vinicius Junior rompió el silencio en redes tras la eliminación de la selección brasileña ante Noruega en octavos del Mundial 2026 para pedir disculpas a los hinchas.
  • Tras días de silencio por una de las peores decepciones de la selección, el delantero del Real Madrid admitió que el plantel era fuerte pero falló en cumplir con el objetivo.
  • La autocrítica de Vinicius marca el inicio de la reconstrucción de la selección brasileña de cara al futuro, bajo la promesa de devolver a su país a la cima del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

El golpe todavía duele en Brasil. Después de quedar eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, la Selección brasileña atravesó días de silencio para intentar procesar una de las decepciones más grandes de los últimos años. Ahora, Vinicius Junior decidió dar la cara y publicó un sentido mensaje dirigido a los hinchas de la "Verdeamarela".

El delantero del Real Madrid explicó que necesitó tiempo para asimilar la derrota, pero entendió que no podía mantenerse al margen después de una eliminación que generó fuertes críticas y frustración en el país pentacampeón del mundo.

"Sería injusto permanecer en silencio", escribió Vinicius, quien reconoció que despedirse de la Copa del Mundo en octavos de final representó uno de los golpes más duros de su carrera.

El orgullo de vestir la camiseta de Brasil

A través de su cuenta de Instagram, el atacante de 25 años reflejó el peso emocional que significa representar a la selección brasileña y aseguró que la eliminación fue especialmente dolorosa por todo el esfuerzo realizado durante la preparación.

"Llevar la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de un Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto para ustedes y para mi familia", expresó.

Vinicius también remarcó que el plantel estaba convencido de que tenía las herramientas necesarias para pelear por el título. La derrota ante Noruega dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada para una generación que llegaba con grandes expectativas.

“Teníamos un grupo para hacer más”

El futbolista del Real Madrid no ocultó la frustración por el rendimiento del equipo y admitió que Brasil no pudo alcanzar el objetivo que se había planteado antes del torneo.

"El sentimiento de frustración es absurdo. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no pudimos", manifestó.

La eliminación en octavos profundizó el clima de decepción alrededor de una selección que buscaba volver a levantar la Copa del Mundo después de más de dos décadas y que quedó nuevamente lejos del título.

La promesa de volver a la cima

En el cierre de su mensaje, Vinicius asumió la responsabilidad por no haber cumplido el sueño de los hinchas brasileños y dejó una promesa de cara al futuro.

"Me disculpo y voy a luchar por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", aseguró el atacante, uno de los principales referentes de una selección que deberá iniciar un nuevo proceso para reconstruirse después de otro Mundial sin consagración.

Brasil se despidió antes de lo esperado y Vinicius eligió hacerlo desde la autocrítica. En medio del dolor por la eliminación, el delantero dejó claro que la camiseta amarilla seguirá siendo una motivación para intentar devolver a la "Canarinha" al lugar que históricamente ocupó.

Temas Mundial 2026 BrasilReal MadridNoruegaSelección brasileña de fútbolVinícius Júnior
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende
1

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto
2

Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026
3

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026
4

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas
5

Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas

Mundial 2026: la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por un lugar en semifinales
6

Mundial 2026: la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por un lugar en semifinales

Más Noticias
Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Comentarios