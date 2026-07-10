Alerta en Inglaterra: Declan Rice es duda para los cuartos de final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Declan Rice es duda en Inglaterra para el partido de cuartos de final del Mundial ante Noruega este sábado en Miami tras contraer un virus estomacal.
- El volante fue aislado por precaución ante el virus, que se suma a molestias previas. Su situación complica a Inglaterra, que ya perdió a Jordan Henderson por una fractura.
- La baja de Rice complica el mediocampo inglés de cara a un posible cruce en semifinales contra Argentina, si ambos seleccionados logran superar sus llaves de cuartos de final.
Inglaterra recibió una noticia inesperada a pocas horas de uno de sus partidos más importantes del Mundial 2026. A un día del duelo de cuartos de final frente a Noruega, Declan Rice encendió las alarmas en la concentración británica tras contraer un virus estomacal que puso en duda su participación en el encuentro del sábado.
Según informó Daily Mail, el mediocampista de Arsenal ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y en la zona lumbar, y este nuevo inconveniente complicó todavía más su situación. Ante el temor de que el cuadro viral pueda propagarse dentro del plantel, el cuerpo técnico decidió aislarlo como medida preventiva.
Por ahora, Inglaterra no confirmó si Rice estará disponible para sumar minutos, pero su presencia en el equipo titular es una incógnita a pocas horas del trascendental choque ante los noruegos.
Una baja sensible en el medio campo
La posible ausencia de Rice representa un problema importante para el entrenador inglés, ya que el volante fue una pieza clave durante el recorrido del equipo en la Copa del Mundo.
El futbolista de Arsenal disputó cuatro de los cinco partidos de Inglaterra en el torneo —solamente fue suplente ante Panamá en la última fecha de la fase de grupos— y aportó una asistencia en el triunfo frente a Croacia.
Además, su eventual baja llega en un momento complicado para una zona del campo que ya sufrió otra pérdida importante. Jordan Henderson quedó descartado para lo que resta del Mundial luego de fracturarse una muñeca durante los festejos por la victoria ante México en los octavos de final, lesión que incluso requirió una intervención quirúrgica.
Con dos mediocampistas de experiencia en duda o fuera de competencia, Inglaterra deberá encontrar alternativas para afrontar una instancia en la que cada detalle puede definir el destino del equipo.
Una llave con Argentina en el horizonte
El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado 11 de julio desde las 18 en el Miami Stadium de Florida y definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.
La importancia del encuentro también está relacionada con el futuro del cuadro: si Inglaterra logra superar a Noruega y Argentina vence a Suiza en su duelo de cuartos de final, ambos seleccionados se enfrentarán en las semifinales, previstas para el miércoles 15 de julio.
Mientras tanto, por el otro lado del cuadro, Francia ya espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica.
Antes de pensar en una posible semifinal ante la "Scaloneta", Inglaterra deberá resolver primero un problema inesperado: recuperar a Declan Rice o encontrar la fórmula para reemplazar a uno de sus futbolistas más importantes en plena carrera mundialista.