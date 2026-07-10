Teatro: Ricardo Salim presenta “Seis personajes en busca de un autor”, en la Sociedad Francesa

- Las obras que decido poner en escena no me son impuestas. Las elijo porque hay algo en ellas que me interesa, y que me apasiona tanto como para enfrentarme con montajes complejos para que todos compartan esta pasión. Puedo pasar de “Electra” de Sófocles, a “La Celestina” de Fernando de Rojas, a “Tartufo”, de Molière o a esta obra, porque en cada una de ellas hay temas que interesan a todos. En “Seis personajes...” lo que me resulta apasionante es que los seres no buscan simplemente un autor. Buscan alguien que les permita existir. Todos necesitamos que alguien escuche nuestra historia para sentir que nuestra vida tiene sentido. Esta búsqueda trasciende el teatro y es una reflexión sobre la memoria, la identidad y la necesidad humana de ser reconocidos. Es una obra sobre la condición humana. Por eso, más de un siglo después de su estreno, sigue resultando moderna, no envejece porque no habla de una época, sino de la incertidumbre humana, que siempre encuentra una forma nueva de manifestarse.