Números de Oro: cinco lectoras se dividieron el pozo acumulado de $10.500.000

Romina juega desde 2010, cuando entró a trabajar en una casa. Desde ese momento, su patrona le regala la tarjeta de los Números de Oro. “El último día me faltaba el 02, y justo salió; lo controlé como cuatro veces para ver si había anotado bien. Estaba sola, mis patrones no estaban, y cuando llegaron les conté, y se pusieron muy contentos. A veces me quedaba uno o dos números, y ella me decía que ya iba a llegar”, contó. Ella vive en Las Tusquitas, un poblado que queda pasando Estación Aráoz. “Yo salía de vacaciones ayer, así que me viene bien. Voy a descansar en mi casa, en el campo; voy cada tanto, no puedo ir todos los fines de semana, porque el boleto está muy caro. El último fin de semana largo me había llegado por el cementerio; en 2015 perdí a un hermano de 19 años y también falleció mi padrino en un accidente. Y yo les había dicho que en mis vacaciones iba a tratar de arreglarle la bóveda; capaz que ellos me ayudaron”, sugirió.