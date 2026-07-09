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El truco de la botella de agua en la ventana: para qué sirve y cómo usarlo

Si estás cansado de limpiar los balcones y las rejas, este método casero promete ser la solución.

El truco de la botella de agua en la ventana: para qué sirve y cómo usarlo
Imagen generada con IA por TN
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Un truco casero consistente en colgar botellas de agua en las ventanas gana popularidad para ahuyentar palomas y mantener limpios los balcones y rejas del hogar.
  • El agua genera destellos con la luz solar que incomodan la visión de las aves y las asustan. Se complementa con la limpieza de restos de comida y el sellado de huecos.
  • Este método económico y ecológico busca reducir la suciedad urbana sin dañar a los animales, consolidando una tendencia de soluciones sustentables para el hogar.
Resumen generado con IA

En el mundo de los trucos caseros existen métodos que, aunque parezcan extraños, ganaron popularidad en el último tiempo por los beneficios que prometen. Uno de ellos consiste en colgar botellas con agua en las ventanas, una práctica que muchas personas utilizan con el fin de mantener alejadas a las palomas y otras aves de sus hogares.

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Quienes ponen en práctica este sistema aseguran que ayuda a reducir la presencia de estos animales en balcones, rejas y cornisas. Como consecuencia directa de este alejamiento, también disminuye la suciedad que las aves suelen dejar sobre los vidrios y otras superficies exteriores de la vivienda.

Por qué se recomienda hacer este truco

Colgar botellas de agua en la ventana sirve para ahuyentar a las palomas que suelen posarse en rejas, balcones o cornisas. Este fenómeno ocurre debido a que el líquido dentro de los recipientes transparentes funciona de manera directa como una superficie reflectante en el exterior de las viviendas.

Cuando el envase recibe la luz del sol, genera destellos y cambios constantes de brillo que incomodan la visión de las aves. De esta manera, los animales se asustan por el reflejo lumínico y se alejan del lugar en busca de nuevos espacios más tranquilos para descansar.

Cómo evitar la presencia de palomas en las ventanas

Si el problema es frecuente, los expertos aconsejan distintas medidas preventivas:

  • Evitar dejar restos de comida en balcones o ventanas
  • Mantener limpios los espacios exteriores
  • Sellar huecos donde las aves puedan anidar
  • Instalar elementos disuasorios específicos, como redes o pinchos diseñados para impedir que se posen, siempre sin causarles daño
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