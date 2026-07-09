Seguridad

Dos motociclistas tucumanos murieron tras un violento choque en Humahuaca

El siniestro estuvo protagonizado por un automóvil y dos motocicletas. El conductor del vehículo fue hospitalizado, mientras que otras cuatro personas recibieron asistencia en el lugar.

TRÁGICO ACCIDENTE EN HUMAHUACA. El siniestro estuvo protagonizado por un automóvil y dos motocicletas.
TRÁGICO ACCIDENTE EN HUMAHUACA. El siniestro estuvo protagonizado por un automóvil y dos motocicletas. FOTO/TODO JUJUY
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los tucumanos Martín Blasco y Raúl Becker fallecieron este jueves en Humahuaca, Jujuy, tras ser embestidas sus motos por un auto en la ruta nacional 9 por causas a determinar.
  • Las víctimas integraban un grupo de motociclistas. El conductor del auto, de 63 años, sufrió heridas y fue hospitalizado, mientras que las dos acompañantes resultaron ilesas.
  • Este trágico hecho reaviva la preocupación por la seguridad vial en las rutas turísticas del norte argentino y el impacto de los siniestros que involucran a motociclistas.
Resumen generado con IA

Dos tucumanos perdieron la vida en un trágico siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en Humahuaca, sobre la ruta nacional 9, a la altura de San Roque, donde un automóvil embistió a dos motocicletas. Se trata de Martín Blasco y Raúl "Ruly" Becker.

El accidente ocurrió pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad. Tras el hecho, la Policía de Jujuy dispuso un corte total del tránsito para facilitar las tareas de peritaje y la intervención de los equipos de emergencia.

Según la información oficial, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años, sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y heridas cortantes en un antebrazo. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital "Manuel Belgrano", donde quedó internado bajo la atención del doctor Villa.

Blasco y Becker fueron asistidos por los equipos de emergencia, pero fallecieron en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, ambos formaban parte de un grupo de motociclistas que circulaba por la zona. Sin embargo, el resto de los integrantes no pudo aportar mayores precisiones sobre cómo se produjo el siniestro.

En cuanto a las dos mujeres que viajaban en el automóvil, de 63 y 37 años, resultaron ilesas. No obstante, una de ellas sufrió una crisis de angustia. 

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