"Se fueron dos grandes amigos": el motociclismo tucumano despide a "Ruly" Becker y Martín Blasco

Resumen para apurados
- Los motociclistas tucumanos Raúl Becker y Martín Blasco fallecieron este jueves en un choque en la ruta 9 de Jujuy, tras ser embestidos por un auto que se cruzó de carril.
- Las víctimas eran pioneros y referentes del enduro en Tucumán. El accidente ocurrió en Humahuaca cuando un automovilista de 63 años se cruzó imprevistamente de carril.
- La muerte de Becker y Blasco genera un profundo impacto en la comunidad del motociclismo de Tucumán, que despide con dolor a dos de sus referentes y formadores más respetados.
“Se fueron dos grandes amigos con los que compartimos muchas cosas durante mucho tiempo”, sostuvo Gustavo Clark, uno de los compañeros inseparables de Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motoqueros tucumanos que fallecieron en un accidente registrado este jueves en Jujuy.
“No sé si la moto es el mejor invento del hombre, pero sí uno de ellos. La sensación de libertad que brinda y los lugares a los que permite llegar le dan sentido a lo que digo”, había afirmado Becker en una entrevista publicada por LA GACETA en octubre de 2016. En aquella oportunidad, el ingeniero electricista industrial y docente universitario relataba cómo había sido su trayectoria deportiva.
Compitió en pruebas de pista y de enduro, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Hasta que su cuerpo dijo "basta" y, desde hace más de una década se convirtió en uno de los principales organizadores de travesías en dos ruedas. Sus allegados destacaron que era un gran transmisor de conocimientos y experiencias.
En esa misma entrevista también hablaba de otra de sus pasiones: “Ser piloto me encanta. Pero la docencia también me genera entusiasmo, y no sólo en lo referido al manejo de una moto. Soy profesor en la UNT y me apasiona estar frente a los alumnos, mostrarles cosas en un pizarrón. Soy un docente casi de tiempo completo”.
Becker ya resaltaba hace más de una década la importancia de las travesías en moto. “Siempre repito una frase que no es mía: ‘a los viajes se los disfruta en tres etapas: cuando se los planea, cuando se los realiza y cuando se los cuenta’”, señalaba entonces.
"Es una desgracia lo que sucedió"
“Él y su grupo fueron muy generosos a la hora de transmitir conocimientos en estas excursiones. Es una desgracia lo que sucedió”, lamentó Jorge Agüero, compañero de ruta.
También consternado, Alejandro Fagioli recordó a "Ruly" como "un amigo incondicional, deportista y colega, siempre competitivo desde lo más importante".
Alejandro Molina, muy cercano a Blasco, le dedicó unas palabras: "Siento una terrible tristeza, amigo querido. Fuiste una excelente persona. Donde ibas todo el mundo te quería por tu gran simpatía. Gran amigo, incondicional. Te voy a extrañar mucho. Hasta siempre. En algún momento volveremos a entrenar, andar en moto y cafetear".
“En el ambiente sentimos una tristeza enorme por ambos. La verdad es que se trata de una pérdida muy dolorosa”, expresó también Mario Pasteris, referente del motociclismo tucumano. “‘Ruly’ y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Con el paso de los años se volcaron a las llamadas ‘motos gordas’, es decir, a las travesías. Becker seguía vinculado al enduro, aunque ya no de manera competitiva”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
“Ambos eran muy respetados dentro del ambiente. Sus partidas generaron un profundo impacto entre quienes compartieron rutas y competencias con ellos”, concluyó Pasteris.
El accidente
Blasco y Becker perdieron la vida en un trágico siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en Humahuaca, sobre la ruta nacional 9, a la altura de San Roque. Allí fueron embestidos por un automóvil que circulaba de frente y que -según los testigos- se cruzó de carril de manera imprevista.
Según la información oficial, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años, sufrió un traumatismo en el miembro superior izquierdo y heridas cortantes en un antebrazo. Fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Manuel Belgrano, donde quedó internado.
Los motociclistas tucumanos, en tanto, fallecieron en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.