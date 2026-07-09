"Se fueron dos grandes amigos": el motociclismo tucumano despide a "Ruly" Becker y Martín Blasco

“En el ambiente sentimos una tristeza enorme por ambos. La verdad es que se trata de una pérdida muy dolorosa”, expresó también Mario Pasteris, referente del motociclismo tucumano. “‘Ruly’ y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Con el paso de los años se volcaron a las llamadas ‘motos gordas’, es decir, a las travesías. Becker seguía vinculado al enduro, aunque ya no de manera competitiva”, añadió en una entrevista con LA GACETA.