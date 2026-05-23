Política

Caso $Libra: una pericia reforzó la hipótesis de un acuerdo millonario para promocionar la cripto

La Justicia detectó que el empresario Mauricio Novelli borró de su celular las condiciones del millonario pacto.

El presidente Javier Milei junto al empresario Hayden Davis.
El presidente Javier Milei junto al empresario Hayden Davis.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Datip confirmó en Argentina que el empresario M. Novelli redactó en febrero un pacto de U$S 5 millones para que el presidente J. Milei promocionara la criptomoneda $Libra.
  • El peritaje detectó que Novelli editó y borró de su celular las condiciones del acuerdo, que preveía pagos en tres fases y la presentación de un asesor de blockchain en redes.
  • El hallazgo de la fiscalía refuerza la hipótesis de una promoción oficial a cambio de dinero, lo que podría derivar en imputaciones formales para los involucrados.
Resumen generado con IA

Una nueva pericia informática dio un giro clave en la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $Libra. El informe, realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), confirmó que el empresario Mauricio Novelli -señalado como nexo con el Ejecutivo- redactó y editó en su teléfono personal el borrador que detallaba un acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del respaldo oficial del presidente Javier Milei al activo digital.

El análisis, solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, concluyó que el texto estuvo activo en la aplicación "Apple Notes" del dispositivo de Novelli. Aunque no se pudo acreditar fehacientemente el envío del mensaje a terceros, los peritos detectaron interacciones directas (apertura y edición) en fechas críticas: la nota fue manipulada el 11 de febrero de 2025, solo tres días antes del debut del token.

El esquema de pagos hallado describe tres fases: un adelanto de U$S1,5 millones; otros U$S1,5 millones a cambio de que Milei presentara en redes sociales a Hayden Davis como su asesor; y un pago final de U$S2 millones tras la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.

Lo que dice el informe de los peritos

“Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota -mediante apertura, edición o modificación- en los momentos registrados”, dice el informe que ya está en la causa. Es decir que Novelli escribió en notes y borró, explicaron las fuentes consultadas.

El mensaje había sido recuperado previamente durante el peritaje del celular del empresario, señalado como uno de los nexos entre el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y el entorno presidencial. En ese borrador aparecía detallado el supuesto esquema de pagos por U$S5 millones. El documento comenzaba con la frase: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”.

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