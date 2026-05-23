Caso $Libra: una pericia reforzó la hipótesis de un acuerdo millonario para promocionar la cripto

Una nueva pericia informática dio un giro clave en la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $Libra. El informe, realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), confirmó que el empresario Mauricio Novelli -señalado como nexo con el Ejecutivo- redactó y editó en su teléfono personal el borrador que detallaba un acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del respaldo oficial del presidente Javier Milei al activo digital.