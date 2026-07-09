EEUU saludó a la Argentina por el Día de la Independencia y destacó al gobierno de Milei como un "socio indispensable"

Resumen para apurados
- EE.UU. felicitó a Argentina por su Día de la Independencia este 9 de julio, definiendo al gobierno de Milei como socio indispensable para promover la seguridad regional.
- El secretario de Estado Marco Rubio envió el mensaje destacando la cooperación en comercio y energía, días después de que Milei saludara a EE.UU. por su independencia.
- El saludo consolida el fuerte alineamiento geopolítico entre ambos países y anticipa una mayor colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el autoritarismo.
El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) envió un mensaje de felicitación a la Argentina por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y destacó el vínculo bilateral al definir a la gestión de Javier Milei como un "socio indispensable" en la región.
A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó sus saludos al pueblo argentino y valoró el rumbo adoptado por la administración de La Libertad Avanza.
"En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210º aniversario de su independencia", señaló el funcionario. Además, sostuvo que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se convirtió en un aliado clave para "promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".
Rubio también ratificó el compromiso de la Casa Blanca de profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas como los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y la inversión, consignó el diario "Ámbito".
Asimismo, destacó la coincidencia entre ambos gobiernos en materia de seguridad y política exterior. "Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región", afirmó, y consideró que la posición adoptada por la Argentina representa "un ejemplo poderoso" de oposición a la tiranía.
"De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto", concluyó Rubio. El mensaje estuvo acompañado por una mención a los vínculos institucionales con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno.
El saludo de la administración estadounidense se conoció cinco días después del mensaje que Javier Milei difundió con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, celebrado el 4 de julio.
En esa oportunidad, el mandatario libertario publicó un texto titulado "Hacer América grande otra vez", en el que estableció un paralelismo entre los principios fundacionales de ambos países, basado en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.
"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", había expresado Milei al destacar el alineamiento entre la Casa Rosada y Washington.