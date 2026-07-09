EEUU saludó a la Argentina por el Día de la Independencia y destacó al gobierno de Milei como un "socio indispensable"

"En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210º aniversario de su independencia", señaló el funcionario. Además, sostuvo que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se convirtió en un aliado clave para "promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".