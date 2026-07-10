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La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

Youri Djorkaeff aseguró que CR7 nunca recibió el respaldo futbolístico necesario durante la Copa del Mundo.

TRISTEZA. Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción tras quedar eliminado de su último mundial.
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, Youri Djorkaeff acusó a la selección de boicotear a Cristiano Ronaldo al no adaptar el juego para asistirlo, en declaraciones a RMC.
  • El ex campeón francés argumentó que el cuerpo técnico y los jugadores cometieron un error táctico al incluir al delantero estrella sin construir un esquema adaptado a su estilo.
  • La polémica declaración aviva el debate sobre el fin de la era de Ronaldo en mundiales, mientras la federación de Portugal busca un nuevo DT tras la salida de Roberto Martínez.
Resumen generado con IA

La eliminación de Portugal del Mundial 2026 continúa generando repercusiones y análisis de figuras históricas del fútbol. Esta vez fue el turno de Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998, quien lanzó una fuerte crítica al funcionamiento del conjunto portugués y defendió el papel de Cristiano Ronaldo.

En declaraciones a RMC, el exmediocampista sostuvo que el máximo goleador histórico de Portugal fue perjudicado por sus propios compañeros, al considerar que el equipo nunca jugó en función de sus características.

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"Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", afirmó Djorkaeff.

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El exjugador francés argumentó que un futbolista con las características de Ronaldo necesita un contexto específico para rendir al máximo y que esa responsabilidad recaía tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.

"Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre. ¿Qué esperaban, que de repente cambiara?", cuestionó.

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En ese sentido, consideró que Portugal cometió un error de planificación al incluir al delantero sin adaptar el funcionamiento colectivo a su estilo de juego.

"O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", sentenció.

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