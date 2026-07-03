Tras el fracaso en el Mundial, Nagelsmann renunció como técnico de Alemania: ¿Llega Klopp?

Resumen para apurados
- Julian Nagelsmann renunció este viernes como DT de Alemania tras la sorpresiva eliminación del seleccionado frente a Paraguay en los dieciseisavos del Mundial 2026.
- La salida ocurrió tras empatar 1-1 y caer por penales ante el conjunto sudamericano, lo que desató duras críticas hacia un ciclo que debía durar hasta la Eurocopa 2028.
- La Federación Alemana inició gestiones para contratar a Jürgen Klopp como reemplazo, buscando iniciar una profunda reconstrucción para recuperar el protagonismo mundial.
La crisis que atraviesa la selección de Alemania tras su temprana eliminación del Mundial 2026 tuvo este viernes su primera gran consecuencia. Julian Nagelsmann renunció a su cargo como entrenador y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que ya comenzó las gestiones para contratar a Jürgen Klopp como su reemplazante.
La salida de Nagelsmann se produjo apenas días después de la caída frente a Paraguay en los dieciseisavos de final. Alemania igualó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero quedó eliminada al perder 4-3 en la definición por penales, un resultado que generó una fuerte ola de críticas hacia el cuerpo técnico y la dirigencia.
En un comunicado oficial, la FAF informó que la rescisión del contrato fue aprobada por unanimidad por los órganos de conducción de la federación, luego de que el propio entrenador solicitara ser relevado de sus funciones durante una reunión privada mantenida con las autoridades.
"Mi principal objetivo siempre fue el éxito del equipo. Después de una decepción tan dura, la selección merece la oportunidad de comenzar de nuevo sin cargas del pasado", expresó Nagelsmann en el comunicado difundido por la federación.
El entrenador, de 38 años, reconoció que la decisión fue una de las más difíciles de su carrera y lamentó no haber podido brindar una mejor actuación a los hinchas alemanes. "Lamento profundamente haber decepcionado a nuestros aficionados y no haber podido ofrecerles más noches de fútbol en este Mundial", sostuvo.
Klopp, el gran apuntado
Con la salida confirmada de Nagelsmann, la FAF no perdió tiempo y anunció que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien aparece como el principal candidato para asumir la conducción del seleccionado.
El ex técnico de Borussia Dortmund y Liverpool se desempeña actualmente como director global de fútbol de Red Bull y mantiene un contrato hasta 2029. Sin embargo, según informó la federación, el entrenador de 59 años manifestó "en principio" su disposición a escuchar la propuesta para dirigir a Alemania.
La posibilidad de que Klopp tome las riendas del seleccionado representa el objetivo prioritario de la dirigencia, que busca iniciar una nueva etapa luego de otro Mundial decepcionante para una de las potencias históricas del fútbol.
Un ciclo que terminó antes de tiempo
Nagelsmann había asumido el cargo con la misión de devolver a Alemania al primer plano internacional y tenía contrato vigente hasta la Eurocopa de 2028. Incluso, tras la eliminación frente a Paraguay había manifestado públicamente su intención de continuar al frente del equipo.
Sin embargo, el fuerte cuestionamiento de la opinión pública y de distintos sectores del fútbol alemán terminó precipitando su salida.
El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, respaldó la decisión del entrenador y destacó que asumiera la responsabilidad por el fracaso. "Tras una eliminación decepcionante para todos, la decisión de Julian merece nuestro respeto", afirmó.
Junto con Nagelsmann también dejarán la estructura de la selección sus dos asistentes y el director ejecutivo del área deportiva, Andreas Rettig, quien presentó su renuncia por motivos personales. La dirigencia alemana apuesta ahora por un cambio profundo para recuperar el protagonismo perdido en el escenario internacional.