Sudamérica ya no asusta: el Mundial expuso una decadencia que Argentina todavía disimula

El caso de Brasil es el más simbólico. No se trata de una eliminación más. Brasil no solo pierde partidos: pierde identidad. Durante años fue sinónimo de abundancia, de recambio, de superioridad técnica. Hoy sigue teniendo nombres, pero le cuesta armar un equipo. Le sobran extremos, delanteros y jugadores vendidos por millones, pero le falta una idea que los una. La camiseta pesa, pero ya no ordena y tampoco transmite una identidad. Y cuando eso ocurre, hasta una selección con historia de pentacampeón puede quedar expuesta ante un rival más trabajado, más fresco y más convencido. El síntoma más claro es que, desde la final de 2002, siempre fue eliminada por rivales europeos en la fase de clasificación. Un dato que refleja el mal momento de la “Verdeamarela”.