Sudamérica ya no asusta: el Mundial expuso una decadencia que Argentina todavía disimula
La Conmebol llegó al tramo decisivo casi sin representantes y con una señal incómoda: el peso histórico ya no alcanza. Mientras otras confederaciones crecen, Argentina parece ser la excepción que sostiene el prestigio de una región en retroceso.
Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, la temprana eliminación de casi todos los equipos de Conmebol dejó a Argentina como única representante en cuartos, revelando la pérdida de poder regional.
- Caídas de Brasil y Colombia ante europeos exponen cómo el fútbol global se emparejó, mientras Conmebol sufre por ventas de juveniles prematuras y falta de proyectos estables.
- El éxito argentino no bastará para maquillar la crisis de Conmebol, que requiere reformas estructurales para no perder definitivamente su peso histórico y el respeto mundial.
Durante décadas, Sudamérica caminó los Mundiales con una seguridad casi hereditaria. No hacía falta mirar demasiado la tabla ni especular con cruces: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay o Ecuador siempre parecían tener algo para decir. A veces desde el talento, otras desde la garra, el oficio o esa vieja capacidad de competir aunque el escenario fuera adverso. Pero el Mundial 2026 dejó una postal incómoda, de esas que obligan a bajar la mirada y hacerse preguntas: solo Argentina quedó en carrera entre las selecciones de la Conmebol.
El dato no es menor. Brasil, el país que más veces levantó la Copa, quedó eliminado por Noruega en octavos (la última vez había sido en Italia 1990). Paraguay, que había recuperado parte de su vieja mística competitiva, se despidió ante Francia. Colombia, que parecía tener argumentos para dar un paso más, cayó por penales frente a Suiza. Uruguay ni siquiera llegó a esta instancia. Ecuador tampoco pudo sostenerse y perdió contra México en 16avos. De golpe, el mapa sudamericano quedó reducido a una sola bandera. La de siempre, sí. La del campeón vigente, también. Pero una sola al fin.
Por eso la pregunta aparece casi sola: ¿está en decadencia el fútbol sudamericano? La respuesta, aunque duela, parece inclinarse hacia un sí con matices. No porque ya no haya talento, ni porque la región haya dejado de producir futbolistas extraordinarios. Eso sigue ocurriendo. El problema es otro: Sudamérica dejó de tener volumen competitivo. Ya no impone respeto como bloque. Ya no parece tener tres o cuatro selecciones capaces de discutirle el poder a cualquiera. Hoy la Conmebol depende demasiado de Argentina para sostener su prestigio internacional.
El caso de Brasil es el más simbólico. No se trata de una eliminación más. Brasil no solo pierde partidos: pierde identidad. Durante años fue sinónimo de abundancia, de recambio, de superioridad técnica. Hoy sigue teniendo nombres, pero le cuesta armar un equipo. Le sobran extremos, delanteros y jugadores vendidos por millones, pero le falta una idea que los una. La camiseta pesa, pero ya no ordena y tampoco transmite una identidad. Y cuando eso ocurre, hasta una selección con historia de pentacampeón puede quedar expuesta ante un rival más trabajado, más fresco y más convencido. El síntoma más claro es que, desde la final de 2002, siempre fue eliminada por rivales europeos en la fase de clasificación. Un dato que refleja el mal momento de la “Verdeamarela”.
Uruguay también refleja este cambio de época. Durante años fue el ejemplo perfecto de cómo competir por encima de sus recursos. Era la selección que nunca se entregaba, que hacía de cada pelota dividida una declaración de principios. Pero en este Mundial se quedó corta. Ni la intensidad ni la tradición alcanzaron para sostener un proyecto que parecía llegar con expectativas más altas. La garra, cuando no está acompañada de funcionamiento, corre el riesgo de transformarse apenas en nostalgia.
Colombia dejó otra sensación. No fue un fracaso estrepitoso, porque compitió y cayó por penales. Pero justamente ahí está el punto: competir ya no alcanza. La región necesita selecciones que rompan techos, no que acumulen buenas sensaciones. Colombia tuvo orden, nombres y momentos, pero le faltó ese golpe de autoridad que separa a los equipos correctos de los equipos que realmente aspiran a meterse entre los mejores. Y así desperdició una generación que parecía estar para grandes cosas
Paraguay, en cambio, mostró una recuperación interesante: le ganó a Alemania en 16avos e incomodó a Francia en octavos. Volvió a ser áspero, competitivo y fuerte. Pero también evidenció los límites de una propuesta sostenida casi exclusivamente en el orden defensivo y en el carácter. Eso puede alcanzar para sobrevivir, para incomodar o para llevar un partido al límite. Difícilmente alcance para volver a poner a Sudamérica en el centro de la escena.
Mientras tanto, el resto del mundo creció. Y tal vez ahí esté la clave principal. Ya no existen tantos partidos ganados desde el vestuario. Las selecciones africanas compiten con futbolistas formados en Europa. Los equipos europeos de segunda línea tienen una preparación física, táctica y metodológica cada vez más alta. Países que antes parecían escalones intermedios hoy son rivales durísimos. Noruega puede eliminar a Brasil. Suiza puede sacar a Colombia. Marruecos puede meterse entre los grandes. Ya no son sorpresas aisladas: son señales de un fútbol global mucho más parejo.
Sudamérica, en cambio, parece haberse quedado atrapada entre su pasado glorioso y un presente que exige otra cosa. La región sigue exportando talento, pero muchas veces lo exporta demasiado pronto. Los jugadores se van antes de terminar de formarse, los clubes venden por necesidad y las selecciones reciben futbolistas que pertenecen a Europa antes de haber construido una identidad local fuerte. El talento existe, pero el sistema que lo rodea no siempre lo potencia.
A eso se suma otro problema: la falta de proyectos largos. En Sudamérica se cambia de entrenador con facilidad, se improvisa, se vive de urgencias, se discute más desde el resultado que desde el proceso. Argentina es, justamente, la excepción. La Selección de Scaloni no se explica solo por Messi ni por una generación brillante. Se explica también por continuidad, pertenencia, roles claros y una idea colectiva que sobrevivió incluso a los malos momentos. Argentina no es fuerte porque tenga historia: es fuerte porque logró construir presente.
Ahí aparece la mayor contradicción. Mientras Sudamérica parece retroceder, Argentina sostiene una estructura moderna sin renunciar a su esencia. Compite, sufre, juega, se adapta y gana. No siempre brilla, pero sabe qué es. Esa certeza hoy vale oro. Frente a Cabo Verde sufrió más de la cuenta. Ante Egipto volvió a caminar por la cornisa. Pero está en cuartos. Y en un Mundial donde la Conmebol perdió peso, eso alcanza para marcar una diferencia enorme.
El problema para Sudamérica es que Argentina no puede ser el maquillaje eterno de una crisis regional. Que el campeón del mundo siga en pie no debería ocultar que alrededor hay señales preocupantes. Brasil no encuentra rumbo. Uruguay se fue temprano. Colombia quedó a mitad de camino. Paraguay compitió, pero no rompió el molde. Ecuador no consolidó su crecimiento. La región que durante décadas discutía el poder mundial hoy mira el tramo decisivo casi desde afuera.
La decadencia, entonces, no es la ausencia de talento. Es la pérdida de influencia. Es dejar de ser temidos. Es que una camiseta sudamericana ya no garantice jerarquía. Es que los rivales ya no miren el escudo con respeto reverencial, sino como una oportunidad. Es que el mundo haya aprendido a competir mientras la Conmebol todavía se aferra, muchas veces, a sus viejas glorias.
Sudamérica no está muerta. Sería absurdo decirlo mientras Argentina sigue viva y mientras la región continúa produciendo futbolistas de elite. Pero sí atraviesa una advertencia fuerte. El Mundial 2026 no inventó la crisis; apenas la puso frente a todos. La historia todavía pesa, pero pesa menos. El talento todavía aparece, pero aparece más solo. Y el futuro, si no se corrige el rumbo, puede ser todavía más incómodo.
Porque el fútbol sudamericano siempre tuvo una virtud: jugar con el orgullo herido. Quizás este Mundial sea justamente eso, una herida. La pregunta es si la región la usará para despertar o si seguirá esperando que Argentina tape, con otra corrida heroica, una decadencia que ya no se puede disimular.