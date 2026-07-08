Scaloni destacó a los suplentes tras la remontada ante Egipto

La clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una certeza para Lionel Scaloni: la profundidad del plantel puede marcar la diferencia en los momentos decisivos. Luego del sufrido triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, el entrenador destacó especialmente el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes, con menciones especiales para Lautaro Martínez y Nicolás González.