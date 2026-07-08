Copa del Mundo

Scaloni destacó a los suplentes tras la remontada ante Egipto

El entrenador de la Selección Argentina elogió el ingreso de Lautaro Martínez y Nicolás González, dos futbolistas que ganaron protagonismo de cara al cruce con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez abrazó a Messi tras el segundo gol.
Lautaro Martínez abrazó a Messi tras el segundo gol.
Hace 14 Min

La clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una certeza para Lionel Scaloni: la profundidad del plantel puede marcar la diferencia en los momentos decisivos. Luego del sufrido triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, el entrenador destacó especialmente el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes, con menciones especiales para Lautaro Martínez y Nicolás González.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico sostuvo que la reacción del equipo fue posible gracias al impacto que tuvieron los cambios en un partido que parecía complicarse con el paso de los minutos.

"El banco también juega", fue una de las ideas que dejó Scaloni al analizar el desarrollo del encuentro, convencido de que en un torneo tan exigente como un Mundial resulta indispensable contar con variantes capaces de modificar el rumbo de un partido.

El entrenador también elogió la calidad de los jugadores que esperan su oportunidad y dejó una frase que rápidamente se viralizó. "Parece, como dicen acá, falsa humildad. No es falsa ni buena humildad. Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés a González que corre como un animal y llega, ¿qué entrenador tenés? Podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad", dijo.

Uno de los grandes protagonistas fue Lautaro Martínez. El delantero ingresó en el complemento y resultó determinante para la remontada. Primero bajó la pelota para que Lionel Messi marcara el empate 2 a 2 y, más tarde, asistió a Enzo Fernández en el gol que selló el 3 a 2 definitivo.

Además de participar directamente en los tantos, Scaloni valoró el trabajo del atacante de espaldas al arco durante el tiempo suplementario, una tarea que permitió que Argentina pudiera sostener la posesión y alejar el peligro de su propio campo.

El otro nombre destacado fue Nicolás González. El futbolista aportó intensidad, velocidad y amplitud por las bandas, características que, según el cuerpo técnico, resultaron fundamentales para romper el planteo defensivo que había preparado Egipto.

Su despliegue físico volvió a convertirlo en una pieza importante dentro de la rotación del plantel y alimentó la competencia interna de cara al próximo compromiso.

Con este panorama, la pelea por un lugar en el equipo titular volvió a quedar abierta. Lautaro Martínez suma argumentos para disputar el puesto de centrodelantero con Julián Álvarez, mientras que Nicolás González aparece como una alternativa de peso tanto para reforzar el mediocampo como para darle mayor profundidad al ataque.

Ahora, con la mira puesta en los cuartos de final frente a Suiza, Scaloni deberá decidir si mantiene la formación que comenzó el duelo ante Egipto o premia el rendimiento de quienes cambiaron el partido desde el banco de suplentes.

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