El final de una leyenda: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo al despedirse para siempre de los mundiales

Nada de eso terminó ocurriendo en el campo de Dallas. De esta manera, el astro luso cerró su planilla personal en Norteamérica con un acumulado de tres goles, alcanzando una marca de once gritos totales en la historia de las Copas del Mundo. Con este registro, se despide quedando por encima de próceres de la talla de Gabriel Batistuta, Neymar y Eusébio, aunque por debajo de Pelé y Lionel Messi. Ante las lógicas e inevitables preguntas sobre su retiro definitivo de la actividad profesional, la leyenda dejó una frase con su sello característico para marcar la cancha: "Dejaré el fútbol cuando yo quiera. No cuando quieran ustedes"