El final de una leyenda: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo al despedirse para siempre de los mundiales
A sus 41 años, "CR7" completó los 90 minutos en la dura caída de Portugal ante España y le dijo adiós a su sexta cita máxima. Saludó a los hinchas portugueses junto al equipo y no pudo contener las lágrimas.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo se despidió de las Copas del Mundo a los 41 años tras la eliminación de Portugal ante España por 1-0 en Dallas, durante el Mundial 2026.
- El delantero completó los 90 minutos y rompió en llanto al finalizar. Previamente, el jugador del Al-Nassr había anticipado que su físico no le permitiría jugar otro Mundial.
- Ronaldo cierra su etapa mundialista con un récord de goles en seis ediciones. Sobre su retiro profesional definitivo, aclaró que él mismo decidirá cuándo dejar las canchas.
El pitazo final en Dallas no solo decretó la victoria de España por 1-0 y su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026, sino que también bajó el telón de una de las trayectorias más imponentes y extraordinarias de la historia del fútbol. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputó su último partido en una Copa del Mundo. Consumada la dolorosa eliminación en el clásico ibérico, el legendario atacante luso se transformó de inmediato en el foco absoluto de las cámaras de televisión, rompiendo en un llanto que conmovió por completo a los fanáticos alrededor del planeta en lo que significó su definitivo "último baile".
Fiel a su espíritu hipercompetitivo, "CR7" disputó la totalidad del encuentro como un clásico nueve de área, una decisión táctica del entrenador Roberto Martínez que esta vez no dejó margen para el ingreso de su habitual reemplazante, Gonçalo Ramos. Durante la primera mitad, el capitán portugués batalló activamente contra la sólida zaga central española e intentó inquietar al implacable arquero Unai Simón con un potente remate cruzado desde el sector derecho y una espectacular chilena poco ortodoxa que terminó en las manos del guardameta. Sin embargo, en el complemento la nafta empezó a escasear y Portugal apostó mucho más al empuje que a las ideas claras, dejando al delantero aislado y esperando envíos aéreos que jamás llegaron a destino.
El dolor del adiós y las internas en el vestuario
Una vez sentenciado el resultado, el histórico atacante —que se convirtió en el único futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo— intentó contener las lágrimas en primera instancia. Sin embargo, al levantar la mirada hacia las tribunas para saludar y agradecer el apoyo de los hinchas portugueses, explotó en llanto al tomar real dimensión de que se trataba de su última función mundialista. Tras recibir el consuelo de sus propios compañeros, Cristiano enfiló de manera solitaria y cabizbajo hacia la boca del túnel.
La despedida caló hondo debido a las propias declaraciones que el propio futbolista del Al-Nassr había pronunciado en la conferencia de prensa del domingo, donde ya anticipaba que su físico no le permitiría proyectar otra cita de esta magnitud: “Va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar el día a día. Ojalá que mañana no sea mi último partido”.
Incluso, denotando un optimismo que finalmente se desmoronó, el bicho se había entusiasmado ante los micrófonos con una humorada: "¿Y si hago un golito?".
Nada de eso terminó ocurriendo en el campo de Dallas. De esta manera, el astro luso cerró su planilla personal en Norteamérica con un acumulado de tres goles, alcanzando una marca de once gritos totales en la historia de las Copas del Mundo. Con este registro, se despide quedando por encima de próceres de la talla de Gabriel Batistuta, Neymar y Eusébio, aunque por debajo de Pelé y Lionel Messi. Ante las lógicas e inevitables preguntas sobre su retiro definitivo de la actividad profesional, la leyenda dejó una frase con su sello característico para marcar la cancha: "Dejaré el fútbol cuando yo quiera. No cuando quieran ustedes"