Roberto Martínez explicó por qué sacó a Cristiano Ronaldo ante Croacia: "Era el momento"
El entrenador de Portugal justificó la sustitución de CR7 en el triunfo por 2-1 frente a Croacia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. También analizó el rendimiento de su equipo y anticipó el duelo de cuartos de final contra España.
Resumen para apurados
- El DT Roberto Martínez explicó que sacó a Cristiano Ronaldo por razones tácticas a los 81 minutos del triunfo de Portugal 2-1 ante Croacia por el Mundial 2026.
- Tras buscar mayor presión con dos delanteros, el entrenador decidió sumar un mediocampista para conservar la ventaja. Destacó que el primer tiempo fue el mejor del torneo.
- Portugal se enfrentará a España en los cuartos de final. Martínez descartó favoritismos y anticipó un duelo muy parejo que se definirá por mínimos detalles tácticos.
La salida de Cristiano Ronaldo a los 81 minutos del triunfo de Portugal por 2-1 sobre Croacia fue una de las imágenes más comentadas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, el entrenador Roberto Martínez explicó los motivos tácticos detrás de la decisión y aseguró que respondió exclusivamente a las necesidades del partido.
"Es importante aprovechar los diferentes perfiles de jugadores que tenemos", sostuvo el seleccionador portugués al analizar las variantes que utilizó durante el encuentro.
Según explicó, el ingreso de Gonçalo Ramos buscó potenciar la presión ofensiva con dos delanteros. "La entrada de Ramos, con Cristiano dentro del área, podría haber complicado la defensa central", afirmó. "Queríamos arriesgarnos con dos atacantes para presionar a los centrales de ellos", dijo.
Sin embargo, una vez que Portugal consiguió la ventaja, el plan cambió.
"Era el momento de tener otro mediocampista y controlar el punto fuerte del rival. Por eso sacamos a un atacante", explicó Martínez sobre la sustitución del capitán portugués.
El técnico también destacó el aporte de quienes ingresan desde el banco. "Estamos acostumbrados a ver la contribución de los suplentes", remarcó.
"La mejor primera parte del Mundial"
Más allá del resultado, Martínez se mostró especialmente conforme con el rendimiento de su equipo durante los primeros 45 minutos.
"La primera parte fue la mejor que hemos jugado en la Copa del Mundo", aseguró el entrenador, quien también valoró la manera en que Portugal manejó la presión en el tramo final del partido.
"A pesar de la tensión, las emociones en la segunda parte estuvieron bien controladas", destacó.
El mensaje antes de enfrentar a España
Portugal ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a España en los cuartos de final. Pese al buen momento de su equipo, Martínez evitó hablar de favoritismos.
"Respetemos a España. No nos consideramos favoritos. Somos un grupo autocrítico", afirmó.
Además, recordó que ambos seleccionados se conocen a la perfección y anticipó un partido muy parejo.
"Los conocemos bien y ellos también nos conocen a nosotros. Va a ser un encuentro fantástico".
Por último, el entrenador insistió en mantener la calma pese a las sorpresas que dejó el Mundial en las rondas eliminatorias.
"Hay que ir paso a paso. Si miramos los dieciseisavos de final, muchos partidos se definieron por detalles. Nuestro próximo encuentro será muy parecido", concluyó.