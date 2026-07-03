Roberto Martínez explicó por qué sacó a Cristiano Ronaldo ante Croacia: "Era el momento"

La salida de Cristiano Ronaldo a los 81 minutos del triunfo de Portugal por 2-1 sobre Croacia fue una de las imágenes más comentadas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, el entrenador Roberto Martínez explicó los motivos tácticos detrás de la decisión y aseguró que respondió exclusivamente a las necesidades del partido.