El intercambio entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez que sorprendió a los fanáticos de Messi y Cristiano Ronaldo

El intercambio entre Antonela y Georgina se produjo en un contexto especial. Mientras la empresaria argentina compartía el regalo en sus redes, la Selección Argentina y Portugal ultimaban detalles para afrontar los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Egipto, mientras que el conjunto luso buscará el pase a cuartos frente a España.