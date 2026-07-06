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El intercambio entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez que sorprendió a los fanáticos de Messi y Cristiano Ronaldo

La esposa del argentino agradeció públicamente el regalo que le envió la pareja del portugués por el lanzamiento de su nueva marca de ropa.

El regalo que le mandó la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo
El regalo que le mandó la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo agradeció en Instagram un regalo de Georgina Rodríguez por el lanzamiento de su marca Mimoa, en pleno desarrollo del Mundial 2026.
  • El gesto ocurrió mientras Argentina y Portugal se preparan para octavos de final. Rodríguez lanzó Mimoa, una firma de loungewear que promueve la diversidad de cuerpos.
  • La interacción viral demuestra que, más allá de la histórica rivalidad deportiva entre Messi y Ronaldo, sus familias mantienen una relación de respeto y cordialidad mutua.
Resumen generado con IA

Mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a acaparar la atención del mundo del fútbol por la disputa del Mundial 2026, sus parejas protagonizaron un gesto que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Antonela Roccuzzo sorprendió al agradecer públicamente un regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja del astro portugués.

A través de una historia en Instagram, la rosarina mostró las prendas que le envió Georgina como parte del lanzamiento de Mimoa, su nueva marca de loungewear, y le dedicó un cálido mensaje: "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

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La publicación no tardó en generar repercusión entre los seguidores de ambas. Muchos destacaron la buena relación que mantienen Antonela y Georgina, dejando de lado la histórica rivalidad deportiva que durante más de una década enfrentó a Messi y Cristiano Ronaldo en las principales competencias del fútbol mundial.

El intercambio entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez que sorprendió a los fanáticos de Messi y Cristiano Ronaldo

Mimoa es el nuevo emprendimiento de la modelo e influencer española, quien explicó que la marca nació con una propuesta enfocada en la comodidad, la diversidad de cuerpos y el bienestar de las mujeres.

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"Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso", expresó Georgina durante la presentación oficial de la firma.

La colección está integrada por prendas versátiles pensadas para distintos momentos de la rutina, desde el descanso hasta el entrenamiento, con diseños que priorizan la comodidad y la adaptación al cuerpo de cada mujer.

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El intercambio entre Antonela y Georgina se produjo en un contexto especial. Mientras la empresaria argentina compartía el regalo en sus redes, la Selección Argentina y Portugal ultimaban detalles para afrontar los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Egipto, mientras que el conjunto luso buscará el pase a cuartos frente a España.

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Una vez más, quedó demostrado que, más allá de la competencia que durante años protagonizaron Messi y Cristiano Ronaldo dentro de la cancha, el vínculo entre sus familias transita por un camino muy diferente, marcado por el respeto y los gestos de cordialidad.

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