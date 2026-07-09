Argentina domina las estadísticas del Mundial 2026: los tres rubros que lidera antes de enfrentar a Suiza

Resumen para apurados
- Argentina lidera las estadísticas de goles, pases y precisión en el Mundial 2026 previo al cruce de cuartos contra Suiza gracias a la identidad de juego impuesta por Scaloni.
- Con 14 goles a favor y un 91% de precisión en sus pases, el plantel de Scaloni clasificó tras vencer a Egipto, consolidando un estilo basado en la posesión y el control.
- El dominio estadístico afianza a la Selección como candidata al título, aunque deberá ratificar su nivel frente al orden táctico de Suiza para avanzar a las semifinales.
La Selección no solo se consolidó como una de las grandes candidatas al título por los resultados obtenidos en el Mundial 2026. A horas del choque frente a Suiza por los cuartos de final, el equipo de Lionel Scaloni también domina las principales estadísticas oficiales de la FIFA, una muestra de la identidad futbolística que el entrenador logró consolidar desde su llegada al seleccionado.
La "Albiceleste" aparece al tope de varios de los indicadores colectivos más importantes del certamen, un reflejo del protagonismo que ha tenido durante las cinco presentaciones que disputó hasta el momento. Más allá de algunos encuentros de mayor sufrimiento, como el ajustado triunfo por 3 a 2 sobre Egipto en los octavos de final, Argentina consiguió imponer su estilo y transformarlo en números concretos.
Uno de los registros más destacados es el de los goles convertidos. El conjunto nacional comparte con Francia el primer lugar entre los equipos más goleadores del Mundial, con 14 tantos (hasta los octavos de final). Esa producción ofensiva explica buena parte del recorrido argentino hacia los cuartos de final y tiene como principal responsable a Lionel Messi.
El capitán atraviesa otro torneo extraordinario. Con ocho goles, el rosarino lidera la tabla de artilleros del Mundial y volvió a convertirse en el futbolista más determinante del equipo de Scaloni. Sus conquistas llegaron frente a Argelia, Austria, Cabo Verde y Egipto, varias de ellas en momentos decisivos para destrabar partidos o asegurar resultados.
Sin embargo, el poder ofensivo no es el único aspecto que distingue a Argentina. La Selección también encabeza el ranking de pases completados, con 3.446, una cifra que la ubica por delante de otras potencias que históricamente se caracterizaron por el manejo de la pelota. España aparece segunda con 3.382 pases, mientras que Marruecos completa el podio con 3.126.
Ese liderazgo no responde únicamente al volumen de juego, sino también a la eficacia. El equipo argentino registra un 91% de precisión en los pases, porcentaje que comparte justamente con España como el mejor de toda la Copa del Mundo. En otras palabras, nueve de cada diez entregas realizadas por los futbolistas argentinos encuentran destino en un compañero.
Los datos no sorprenden si se observa el funcionamiento del equipo. Desde hace varios años, Scaloni moldeó una selección que prioriza el control del balón, la circulación paciente y la búsqueda constante de espacios a partir de la posesión. A diferencia de otras etapas del fútbol argentino, el actual campeón del mundo apuesta a dominar los partidos desde el juego asociado, sin resignar intensidad cuando pierde la pelota.
Ese estilo también explica por qué la Selección suele monopolizar la posesión frente a la mayoría de sus rivales. Con un mediocampo de buen pie y futbolistas capaces de alternar posiciones constantemente, Argentina logra sostener largos pasajes de dominio territorial, obligando a los adversarios a retroceder y defender cerca de su área.
Claro que los números no garantizan victorias. El duelo frente a Egipto dejó en evidencia que, incluso siendo superior en muchos aspectos estadísticos, un partido de eliminación directa puede complicarse por detalles. El equipo africano llegó a poner en aprietos a la "Albiceleste", que recién encontró el gol del triunfo en el tramo final gracias a Enzo Fernández.
Ahora, el desafío será Suiza, un rival que llega fortalecido tras eliminar por penales a Colombia y que buscará cortar los circuitos de juego argentinos. Scaloni sabe que el dominio de la pelota y la precisión en los pases volverán a ser fundamentales para abrir espacios frente a un equipo que suele defender con orden y aprovechar las transiciones rápidas.
Más allá de lo que ocurra el sábado, las estadísticas oficiales de la FIFA confirman una realidad: Argentina no solo gana, sino que además juega de acuerdo con una identidad muy marcada. Liderar los rubros de goles, cantidad de pases y precisión en la circulación refleja el sello que el cuerpo técnico logró imprimirle a un plantel que, una vez más, se ilusiona con pelear hasta el último día por la Copa del Mundo.