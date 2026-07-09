Argentina domina las estadísticas del Mundial 2026: los tres rubros que lidera antes de enfrentar a Suiza

Más allá de lo que ocurra el sábado, las estadísticas oficiales de la FIFA confirman una realidad: Argentina no solo gana, sino que además juega de acuerdo con una identidad muy marcada. Liderar los rubros de goles, cantidad de pases y precisión en la circulación refleja el sello que el cuerpo técnico logró imprimirle a un plantel que, una vez más, se ilusiona con pelear hasta el último día por la Copa del Mundo.