Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Qué son las temperaturas extremas y cómo protegerse

El SMN advierte que los eventos de temperaturas extremas son los valores que pueden poner en peligro la salud de la población. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos umbrales térmicos a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los habitantes. Estos se determinan cuando el clima se encuentra dentro del 10% de los registros más bajos asentados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos límites, se considera que la situación es crítica y deben tomarse precauciones.