Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una alerta amarilla en Tucumán por frío extremo debido al ingreso de una masa de aire polar desde el sur del país.
- El fenómeno afectará a toda la provincia, con mínimas de 2°C y máximas de 17°C, representando un riesgo para la salud de niños, mayores de 65 años y enfermos crónicos.
- Las autoridades instan a la población a tomar precauciones de calefacción y abrigo seguro para mitigar el impacto sanitario ante la persistencia de las bajas temperaturas.
Tucumán es una de las provincias que este lunes se encuentran entre las señaladas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con la entidad climática, la masa de aire polar que llega desde el sur del país provocará temperaturas mínimas en la región, al igual que en las localidades del centro, Cuyo y el resto del territorio nacional. La advertencia rige debido a que el frío extremo puede ser peligroso para los grupos de riesgo, como niños, niñas y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.
El SMN, a través de su Sistema de Alerta Temprana, advirtió que la provincia estará afectada por un fenómeno invernal que hará desplomar los termómetros. La mañana comenzará con una marca térmica de 2°C y las máximas apenas llegarán a los 17°C al mediodía, aunque el sol iluminará y se hará presente tras varios días sin indicios de un rayo. En los distritos vecinos como Santiago del Estero, las mínimas se establecerán en 1°C y en Catamarca en los -1°C.
Las localidades afectadas por el aire polar en Tucumán
El pronóstico se repartirá en toda la provincia. El SMN señaló que todas las localidades tucumanas estarán bajo la influencia del aire polar, donde el aviso rige para la Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. De esta manera, el territorio provincial se presenta como uno de los sectores norteños más afectados por estas condiciones.
De acuerdo con el organismo oficial, Tucumán tendrá una máxima de 17°C, mientras que el resto de la región registrará un techo térmico de 16°C, principalmente en Santiago del Estero, el sur de Catamarca, el centro de La Rioja y el oeste de Salta. Por otro lado, los registros variarán, aunque las jurisdicciones que anotarán las jornadas más gélidas serán Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y el este de Salta con -5°C, sumado a la parte cordillerana de Jujuy con -6°C de mínima.
Qué son las temperaturas extremas y cómo protegerse
El SMN advierte que los eventos de temperaturas extremas son los valores que pueden poner en peligro la salud de la población. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos umbrales térmicos a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los habitantes. Estos se determinan cuando el clima se encuentra dentro del 10% de los registros más bajos asentados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos límites, se considera que la situación es crítica y deben tomarse precauciones.
El organismo también proporcionó cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta ante estas contingencias meteorológicas:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Prevení los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con patologías crónicas.