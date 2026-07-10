A 22 años del crimen del juez Aráoz: la Corte redujo la condena a Ema Gómez

Para la Corte, el marco fáctico del crimen de Aráoz respondió a la eclosión de una triangulación afectiva, describiéndola como “la explosión emocional de una situación de conflicto que venía contenida desde tiempo atrás entre el agresor y su víctima”. Se ponderó que Aráoz pudo haber estado forcejeando con Gómez y que, en consecuencia, “las balas no fueron apuntadas en un principio a su torso con el objetivo de que ella no corriera riesgo alguno y contara con la posibilidad de separarse antes de ultimarlo”. El fallo sostiene que la declaración de los vecinos ratificó la inmediatez de la ráfaga de fuego. En igual sintonía, fundamentó que “los múltiples disparos efectuados a corta distancia no demuestran, por sí solos, que mediara una intención cruel, siendo ese comportamiento perfectamente compatible con un arrebato de ira y no una planificación fría”.