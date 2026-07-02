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Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos

Utilizada en pequeñas cantidades, aporta un aroma cálido y ayuda a resaltar otros sabores sin imponerse sobre ellos.

Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos
Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cocinera catalana Julia Chaves recomendó recientemente en redes sumar una pizca de canela al preparar milanesas para potenciar su sabor y aroma de forma sutil.
  • El truco consiste en mezclar la especia en el huevo batido antes de empanar. Aunque se asocia a lo dulce, la canela se usa en el mundo para realzar sabores en platos salados.
  • Esta propuesta permite innovar de forma simple en un clásico de la cocina hogareña argentina, impulsando el uso de condimentos no tradicionales en platos cotidianos.
Resumen generado con IA

La milanesa es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina y, aunque la receta clásica suele llevar ajo, perejil y algunos condimentos básicos, existe un ingrediente poco habitual que puede marcar la diferencia en el sabor.

La propuesta fue compartida por la cocinera catalana Julia Chaves, más conocida en redes sociales como "Yaya Julia", quien sorprendió a miles de seguidores al revelar un sencillo truco culinario: incorporar una pizca de canela en polvo al momento de preparar el empanado.

El truco para que las milanesas tengan un sabor más intenso

De acuerdo con la cocinera, el secreto está en utilizar la canela con mucha moderación. No se trata de darle un sabor dulce a la carne, sino de aprovechar las propiedades aromáticas de esta especia para potenciar el resto de los ingredientes.

El consejo consiste en mezclar una pequeña cantidad de canela en el huevo batido antes de pasar los bifes por el pan rallado. Durante la cocción, la especia libera un aroma suave que aporta profundidad al sabor sin alterar la receta tradicional.

El resultado es una milanesa con un toque diferente, ideal para quienes desean innovar sin modificar demasiado una preparación clásica.

Cómo preparar milanesas con este ingrediente secreto

La elaboración prácticamente no cambia respecto de la receta tradicional. Solo hay que sumar un paso extra antes del empanado.

Ingredientes

Bifes de carne

Huevos

Pan rallado

Sal y pimienta

Una pizca de canela en polvo

Paso a paso

Condimentar la carne con sal y pimienta.

Batir los huevos en un recipiente.

Incorporar una pizca de canela en polvo y mezclar bien.

Pasar cada bife por el huevo condimentado.

Rebozar con pan rallado hasta cubrir completamente.

Cocinar en aceite, al horno o en una freidora de aire, según la preferencia.

¿Por qué la canela también se usa en recetas saladas?

Aunque suele relacionarse con postres, tortas y otras preparaciones dulces, la canela ocupa un lugar importante en la gastronomía de distintos países para condimentar carnes, guisos y estofados.

Utilizada en pequeñas cantidades, aporta un aroma cálido y ayuda a resaltar otros sabores sin imponerse sobre ellos. Por esa razón, numerosos cocineros emplean esta especia para lograr preparaciones más equilibradas y con mayor complejidad aromática.

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