El último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despidieron sus restos en Chacarita

La conmovedora carta del hijo de Ernestina Pais

El mensaje del joven estuvo acompañado de una foto en la que se lo puede ver junto a la actriz cuando era bebé. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidara: tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, indicó en el texto.