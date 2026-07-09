Natalia Oreiro celebró el Día de la Independencia con un mensaje sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes

Resumen para apurados
- El 9 de julio en Argentina, Natalia Oreiro celebró el Día de la Independencia en Instagram reivindicando el rol de indígenas y afrodescendientes en las luchas por la libertad.
- La actriz compartió un video que resalta el aporte militar de estos sectores y recordó que el acta de 1816 se tradujo a lenguas originarias, además de homenajear a Juana Azurduy.
- El mensaje invita a reflexionar sobre la historiografía oficial argentina, impulsando un debate actual sobre la inclusión de sectores históricamente invisibilizados en las redes.
La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, nacionalizada argentina desde 2021, se sumó a las celebraciones por el Día de la Independencia con un mensaje que generó repercusión en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió un video que reivindica el papel de los pueblos originarios, los afrodescendientes y los sectores populares en la lucha por la emancipación.
Oreiro, que vive en Argentina desde 1993 y desarrolló gran parte de su carrera artística en el país, difundió un reel realizado por el docente y streamer Juan Cruz Falco, en el que se repasan algunos aspectos históricos vinculados a la declaración de la Independencia de 1816. El contenido sostiene que las comunidades indígenas y la población afrodescendiente tuvieron un rol decisivo en las guerras independentistas, aportando tanto combatientes como conocimientos sobre los territorios donde se desarrollaron las campañas militares.
La frase que compartió Natalia Oreiro por el 9 de Julio
El video culmina con una frase atribuida al general José de San Martín: "Algún día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, nuestros indios y los negros". Esa fue la cita elegida por Oreiro para acompañar la conmemoración del 9 de Julio ante sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram.
Además, el material recuerda que las actas de la Independencia fueron traducidas al quechua, aymara y guaraní, tres de las lenguas originarias más difundidas en el territorio durante aquella época.
Natalia Oreiro homenajeó a Juana Azurduy
La artista también dedicó otra de sus publicaciones a Juana Azurduy, una de las principales figuras de la lucha por la independencia en el Alto Perú. Compartió una ilustración de la heroína acompañada por un texto que repasó parte de su historia y destacó su participación en la resistencia contra la corona española.
La elección no fue casual. Oreiro mantiene desde hace años una profunda admiración por Azurduy e, incluso, en 2013 había sido anunciada como protagonista de una película biográfica sobre la líder militar, un proyecto dirigido por Benjamín Ávila que finalmente no llegó a realizarse.
En distintas oportunidades, la actriz definió a Juana Azurduy como una mujer "valiente" y "adelantada a su tiempo". Con este nuevo homenaje, volvió a poner en valor a una de las protagonistas más importantes del proceso independentista sudamericano.
Un mensaje para reflexionar sobre la historia
Con estas publicaciones, Natalia Oreiro utilizó el Día de la Independencia para invitar a reflexionar sobre la construcción de la historia argentina y el reconocimiento de sectores que, durante mucho tiempo, tuvieron escasa visibilidad en los relatos tradicionales sobre la emancipación.
El mensaje de la actriz se enmarca en las celebraciones por el 9 de Julio, una fecha que recuerda la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816 y que este año volvió a generar múltiples expresiones y homenajes en todo el país.