Natalia Oreiro celebró el Día de la Independencia con un mensaje sobre los pueblos originarios y los afrodescendientes

Oreiro, que vive en Argentina desde 1993 y desarrolló gran parte de su carrera artística en el país, difundió un reel realizado por el docente y streamer Juan Cruz Falco, en el que se repasan algunos aspectos históricos vinculados a la declaración de la Independencia de 1816. El contenido sostiene que las comunidades indígenas y la población afrodescendiente tuvieron un rol decisivo en las guerras independentistas, aportando tanto combatientes como conocimientos sobre los territorios donde se desarrollaron las campañas militares.