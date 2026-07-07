Camilota anunció que abrirá su cuenta de OnlyFans y revolucionó las redes con una producción de fotos
La ex participante de "Cuestión de Peso" confirmó que debutará en la plataforma para adultos el 10 de julio. Presentó el anuncio con una sesión de fotos en lencería y explicó que trabajará junto a una socia.
Resumen para apurados
- Camila Deniz "Camilota" anunció en redes que el 10 de julio abrirá su OnlyFans para generar ingresos ante dificultades económicas, tras la alta demanda de sus seguidores.
- El anuncio incluyó una sesión de fotos en lencería. Deniz, quien recientemente expuso problemas económicos, administrará la cuenta de contenido para adultos junto a una socia.
- La decisión muestra la tendencia de figuras públicas argentinas de recurrir a OnlyFans para monetizar su imagen de forma profesional, buscando estabilidad financiera a futuro.
Camila Deniz, más conocida como Camilota, confirmó que abrirá una cuenta en OnlyFans y eligió las redes sociales para hacer el anuncio. La ex participante de Cuestión de Peso (Eltrece) informó que el lanzamiento será el próximo 10 de julio y lo anticipó con una producción de fotos en lencería negra.
"El 10 de julio, lanzo mi página azul. Los espero ahí", escribió la influencer junto a las imágenes, en las que posa con un baby doll negro, una bata transparente del mismo color, un látigo como parte de la producción y un perfume.
La decisión no tomó por sorpresa a sus seguidores. Desde hacía varias semanas, Camilota recibía consultas en sus mensajes privados sobre la posibilidad de vender contenido para adultos.
Lejos de esquivar el tema, compartió una captura de esos mensajes en sus historias de Instagram y confirmó que el proyecto ya estaba en marcha. "Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos", publicó junto a un emoji de labios y otro que indica que el contenido será para mayores de 18 años.
Cómo será su cuenta
Deniz explicó que no administrará sola el perfil. Para el proyecto se asoció con una persona que estará a cargo de la gestión y administración de la plataforma.
La colaboración quedó reflejada en la publicación oficial, donde mencionó a la socia con la que impulsará la cuenta. La estrategia apunta a un manejo profesional del canal, una modalidad cada vez más frecuente entre figuras públicas que deciden desembarcar en este tipo de plataformas con una comunidad consolidada de seguidores.
Las fotografías con las que presentó el lanzamiento despertaron una rápida reacción en las redes. En la primera hora, la publicación acumuló cerca de 700 "Me gusta" y recibió numerosos mensajes de apoyo.
"A facturar", "Era hora amiga", "Vamos, Camilota" y "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan" fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos.
Un presente de alta exposición
El anuncio llega en un momento de fuerte exposición mediática para la influencer. En los últimos días, su nombre también había sido tendencia por un video que la mostró en medio de una pelea durante un partido de fútbol femenino, disciplina en la que se desempeña como arquera.
En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, intentaba calmar la situación entre compañeras y rivales mientras crecía la tensión. "Vamos a terminar todo", se la escuchó decir, aunque los ánimos continuaron caldeados.
Meses antes también había protagonizado una noticia positiva vinculada al deporte. En junio anunció en Cuestión de Peso que viajaría a Panamá junto al equipo femenino de influencers del que forma parte para disputar una competencia internacional.
"Me llamaron de allá para jugar a la pelota", contó entonces, ante la sorpresa del conductor Mario Massaccesi y del resto del equipo del programa. El viaje estaba previsto para septiembre.
Una decisión con un trasfondo económico
La apertura de la cuenta en OnlyFans también está relacionada con una situación económica que la propia Camilota hizo pública semanas atrás.
Un mes antes del anuncio, la influencer había contado las dificultades que atravesaba para afrontar los gastos de sus traslados médicos diarios, una problemática que siguieron de cerca sus seguidores.
En ese contexto, la plataforma para adultos aparece como una nueva alternativa para generar ingresos. Con el lanzamiento previsto para el 10 de julio, Camilota se sumará a la lista de figuras del espectáculo y de las redes sociales argentinas que eligieron OnlyFans como una vía para monetizar su imagen.
La cuenta será administrada junto a su nueva socia y, según anticipó la influencer, el perfil ya se encontraba en proceso de armado al momento del anuncio.