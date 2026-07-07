Camilota anunció que abrirá su cuenta de OnlyFans y revolucionó las redes con una producción de fotos

Lejos de esquivar el tema, compartió una captura de esos mensajes en sus historias de Instagram y confirmó que el proyecto ya estaba en marcha. "Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos", publicó junto a un emoji de labios y otro que indica que el contenido será para mayores de 18 años.