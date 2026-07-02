Magui Bravi rompió el silencio sobre su separación y reveló el difícil proceso que atravesó

Resumen para apurados
- Magui Bravi reveló en el streaming Bondi Live su separación de Octavio Cattaneo tras 15 años, debido a un largo proceso de desgaste y los desafíos de la maternidad.
- La bailarina detalló que la ruptura llevó un año de decisión, sumado a un embarazo de riesgo, cesárea de emergencia y una fuerte depresión posparto que afectó a la pareja.
- Su testimonio busca romper con la idealización de la maternidad en redes sociales, promoviendo un debate más realista sobre la salud mental materna y la crianza compartida.
Magui Bravi habló por primera vez en profundidad sobre su separación de Octavio Cattaneo, su pareja durante casi 15 años y padre de su hijo Galileo.
La actriz y bailarina visitó El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde se sinceró sobre el final de una relación que, según explicó, no terminó de un día para el otro, sino después de un largo proceso de desgaste. "Tomar esa decisión nos tomó un año entero y acomodarnos nos tomó un montón, porque una nueva casa, mucho tiempo juntos, pasar a ser madre soltera es re difícil", expresó.
A pesar de la separación, dejó en claro que mantiene una buena relación con su expareja en todo lo relacionado con la crianza de Galileo. "Siempre fue el papá de mi hijo. Yo eso lo supe siempre, conmigo o sin mí", afirmó sobre el arquitecto.
El embarazo de riesgo y la depresión posparto
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando le preguntaron si el embarazo y el posparto influyeron en la crisis de pareja. "Y... puede ser", respondió sin esquivar el tema.
Magui explicó que atravesó un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y una fuerte depresión posparto, una experiencia que impactó profundamente en su salud física y emocional. "Para mí fue muy frustrante. Me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba. Yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia. Todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo", confesó.
La presión por mostrar una maternidad idealizada
Durante la charla con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, Bravi también reflexionó sobre la presión que existe en las redes sociales para mostrar una maternidad perfecta.
La bailarina reconoció que, en un primer momento, intentó transmitir esa imagen. "Yo quería mostrar en las redes una maternidad perfecta, rosa, divina, yo con mi bebé en el cuarto", contó.
Sin embargo, con el paso del tiempo sintió la necesidad de compartir lo que realmente estaba viviendo. "Un día dije: 'Yo tengo que contar la verdad'. Y la verdad es que no la pasé tan bien", admitió.
Según explicó, esa decisión le permitió conectar con muchas mujeres que atravesaban situaciones similares. "No es poner una foto en redes que estás divina y todo está genial. Ojalá hubiese sido así", concluyó.