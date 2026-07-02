Magui Bravi rompió el silencio sobre su separación y reveló el difícil proceso que atravesó

Magui explicó que atravesó un embarazo de riesgo, una cesárea de emergencia y una fuerte depresión posparto, una experiencia que impactó profundamente en su salud física y emocional. "Para mí fue muy frustrante. Me cuidé toda la vida y ahora que necesitaba mi cuerpo no funcionaba. Yo estaba súper estresada, me costó mucho la lactancia. Todo eso llevó también a que, no solo químicamente, sino que en mi cabeza sentía que no iba a poder y no podía disfrutar de mi hijo", confesó.