Con camisetas y la cara pintada: legisladores salteños homenajearon a la Scaloneta y vincularon el triunfo con Javier Milei

Posteriormente, la diputada Galleguillo tomó la palabra: "Al Técnico y a la Scaloneta. El verdadero espíritu argentino nunca baja los brazos. Un argentino no se vence, un argentino lucha, un argentino pelea, un argentino cree hasta el último segundo". Asimismo, continuó: "Y es lo que hoy quedó reflejada con esta selección argentina, que así somos los verdaderos argentinos, que le hacemos frente a las adversidades, y que, aunque muchos festejen tal vez la derrota, no bajamos los brazos, no nos damos por vencido". Sobre el final de su alocución, la legisladora agregó: "Tenemos el privilegio de vivir esta era de nuestro gran Lionel Messi, de nuestra gran Scaloneta. La selección argentina nos devolvió el sueño de creer y de seguir poniéndole garras. Aguante, Argentina". Estas intervenciones generaron diversas reacciones en el recinto, manifestadas a través de críticas y risas por parte de sus pares.