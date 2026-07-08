Con camisetas y la cara pintada: legisladores salteños homenajearon a la Scaloneta y vincularon el triunfo con Javier Milei
Tras la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial, diputados libertarios homenajearon a la Scaloneta durante la sesión de la Cámara de Diputados de Salta. Los discursos, que incluyeron elogios a Javier Milei, generaron críticas y risas en el recinto.
Resumen para apurados
- Diputados libertarios de Salta homenajearon a la Selección de fútbol tras su clasificación y vincularon el triunfo con el presidente Javier Milei durante una sesión legislativa.
- El homenaje ocurrió tras el partido contra Egipto. Los legisladores asistieron con camisetas de la Selección y rostros pintados, generando risas y críticas de sus colegas.
- El episodio reaviva el debate sobre la conducta de los legisladores y los límites del espectáculo en la política local, protagonizado por figuras con antecedentes mediáticos.
En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados de Salta llevó a cabo una sesión ordinaria que inició inmediatamente después de la finalización del partido en el que la Selección Argentina de fútbol venció a su par de Egipto por 3 a 0, resultado que le permitió al equipo clasificar a los cuartos de final. Pese a que en diversas reparticiones del país se decretó asueto administrativo, el cuerpo legislativo mantuvo su actividad parlamentaria.
Durante el desarrollo de la sesión, los diputados Eduardo Virgili, Sergio López, Nicolás Arce y Fernanda Domínguez, integrantes del bloque libertario, se presentaron en el recinto vistiendo camisetas de la Selección Argentina debajo de sus prendas formales. A ellos se sumó la diputada Griselda Galleguillo, quien ingresó al recinto luciendo una camiseta del seleccionado, un poncho celeste y blanco y maquillaje con los colores de la bandera nacional en la cara.
Homenajes a la Scaloneta
Los diputados López y Galleguillo solicitaron la palabra para realizar un homenaje al equipo. En su discurso, López asoció el desempeño deportivo de la Selección con la gestión del presidente Javier Milei, comparando la superación de la instancia deportiva con el manejo de la situación económica nacional: "Yo creo que la Selección se inspiró en el presidente Javier Milei que también dio vuelta una situación complicada".
Posteriormente, la diputada Galleguillo tomó la palabra: "Al Técnico y a la Scaloneta. El verdadero espíritu argentino nunca baja los brazos. Un argentino no se vence, un argentino lucha, un argentino pelea, un argentino cree hasta el último segundo". Asimismo, continuó: "Y es lo que hoy quedó reflejada con esta selección argentina, que así somos los verdaderos argentinos, que le hacemos frente a las adversidades, y que, aunque muchos festejen tal vez la derrota, no bajamos los brazos, no nos damos por vencido". Sobre el final de su alocución, la legisladora agregó: "Tenemos el privilegio de vivir esta era de nuestro gran Lionel Messi, de nuestra gran Scaloneta. La selección argentina nos devolvió el sueño de creer y de seguir poniéndole garras. Aguante, Argentina". Estas intervenciones generaron diversas reacciones en el recinto, manifestadas a través de críticas y risas por parte de sus pares.
"La novia del pueblo"
La diputada Galleguillo es conocida por protagonizar otros actos mediáticos dentro del ámbito legislativo. Al asumir su banca, juró vestida con un traje de novia afirmando que se "casaba con el pueblo".
Posteriormente, fue centro de críticas por sortear un stripper en el marco de una actividad por el Día Internacional de la Mujer y, más recientemente, presentó un homenaje formal en el recinto "a las plantas de palta" de su propiedad, argumentando que la venta de sus frutos permitió financiar los costos de su campaña política.