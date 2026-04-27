Receta de pan árabe saludable: cómo hacer la versión alta en proteína para el desayuno

Suave y circular, el pan árabe es una de esas creaciones que, traídas del Mediterráneo y el Medio Oriente, deleita los paladares con su consistencia amable y su versatilidad para incorporarla en recetas que van más allá de las comidas árabes. Desde sándwiches rellenos hasta para dipear, este pan es ideal para acompañar las preparaciones y con una pequeña vuelta en los ingredientes, puede ser también una comida nutritiva y mucho más saludable.