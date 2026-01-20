Secciones
Pan de avena en un minuto: la receta viral que se hace en el microondas

Esta preparación ganó popularidad gracias a un procedimiento extremadamente sencillo.

Hace 2 Hs

TikTok consolidó su lugar como el origen de las tendencias en cocina rápida y saludable, destacando recientemente una receta de pan de avena que captó la atención de miles de usuarios. Esta preparación ganó popularidad gracias a un procedimiento extremadamente sencillo que permite obtener un resultado nutritivo sin necesidad de utilizar hornos convencionales.

Con el uso de pocos ingredientes y apenas un minuto de cocción en el microondas, esta alternativa se posiciona como la solución ideal para quienes buscan opciones fit en poco tiempo. El resultado final ofrece una textura esponjosa que facilita el consumo de fibras en el hogar, transformando la rutina de desayunos y meriendas de los seguidores de la plataforma.

Ingredientes y preparación del pan de avena

Para realizar esta receta solo se necesita un bol, una fuente apta para microondas que actúe como molde y los siguientes ingredientes:

Un huevo

30 gramos de harina de avena integral

Media cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal

Aceite de oliva virgen extra (para engrasar el molde)

Semillas al gusto (opcional, para decorar)

Pasos para preparar el pan de avena en microondas

Mezcla los ingredientes: en el bol, coloca el huevo, la harina de avena, el polvo para hornear y la sal. Remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes mezclar a mano o usar una batidora para facilitar el proceso.

Engrasa el molde: unta una capa de aceite de oliva en la fuente para evitar que el pan se pegue.

Vierte la mezcla y agrega semillas: coloca la masa en la fuente engrasada. Si deseas un toque extra, espolvorea semillas sobre la mezcla para añadir textura y sabor. 

Cocción rápida: lleva la fuente al microondas y cocina durante un minuto a potencia máxima. Revisa que haya subido bien; si está muy húmedo, añade 10 segundos más.

Desmolda y disfruta: una vez cocido, retíralo con cuidado, y estará listo para disfrutar solo o acompañado de tus ingredientes favoritos.

