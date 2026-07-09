"No hay plena democracia sin inclusión": el fuerte llamado de monseñor Sánchez en el Tedeum

El rol del Estado y el imperativo de la integración

Uno de los puntos más agudos del mensaje de Sánchez fue la apelación directa a la responsabilidad de la dirigencia y el rol de las instituciones. Citando documentos del Episcopado y la Doctrina Social de la Iglesia, el Arzobispo recordó que la democracia se debilita cuando no hay integración real. "Quien tiene los medios para vivir una vida digna, en lugar de preocuparse por sus privilegios, debe tratar de ayudar a los más pobres", remarcó.