SociedadActualidad

En vivo: la Fiesta Patria se vive en Plaza Independencia con grandes artistas

Destacados artistas nacionales y tucumanos serán protagonistas de los festejos populares en la antesala del 210° Aniversario de la Independencia.

08 Julio 2026

Con un escenario repleto de artistas de primer nivel y música en vivo comenzaron a colmar Plaza Independencia, ya se viven en Tucumán los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia.

Desde las 14.30, cientos de tucumanos y visitantes disfrutan de una jornada organizada por el Gobierno provincial que reúne espectáculos gratuitos, propuestas culturales y grandes figuras.

Cómo será el operativo de Salud para acompañar los festejos patrios en la plaza Independencia y el Parque 9 de Julio

Cómo será el operativo de Salud para acompañar los festejos patrios en la plaza Independencia y el Parque 9 de Julio

Una grilla con figuras nacionales y artistas tucumanos

El escenario principal contará con la participación de destacados referentes de la música argentina. Entre los números centrales se presentarán El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, quienes ofrecerán espectáculos que recorrerán el folklore y el rock nacional.

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

La programación también incluirá las actuaciones de Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa, Cecilia Paliza y una destacada participación de artistas tucumanos, con el objetivo de poner en valor el talento local.

Temas TucumánPlaza IndependenciaDía de la Independencia9 de Julio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
3

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
4

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
5

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Jaldo también patea con la derecha
2

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
4

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos
5

Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos

Más Noticias
Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Comentarios