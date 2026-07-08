En vivo: la Fiesta Patria se vive en Plaza Independencia con grandes artistas
Con un escenario repleto de artistas de primer nivel y música en vivo comenzaron a colmar Plaza Independencia, ya se viven en Tucumán los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia.
Desde las 14.30, cientos de tucumanos y visitantes disfrutan de una jornada organizada por el Gobierno provincial que reúne espectáculos gratuitos, propuestas culturales y grandes figuras.
Una grilla con figuras nacionales y artistas tucumanos
El escenario principal contará con la participación de destacados referentes de la música argentina. Entre los números centrales se presentarán El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, quienes ofrecerán espectáculos que recorrerán el folklore y el rock nacional.
La programación también incluirá las actuaciones de Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa, Cecilia Paliza y una destacada participación de artistas tucumanos, con el objetivo de poner en valor el talento local.