Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica: echaron a más de 170 trabajadores y el Gobierno destacó el ajuste del Estado

Mientras los empleados afectados recibían las notificaciones de finalización de sus contratos, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que la reducción del gasto público permitió avanzar con una profunda reestructuración del Estado y afirmó que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei ya fueron desvinculados 71.025 empleados estatales.