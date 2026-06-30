Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica: echaron a más de 170 trabajadores y el Gobierno destacó el ajuste del Estado
El vocero presidencial Adrián Ravier informó que la CNEA redujo su estructura un 57,83%. Desde el Gobierno aseguran que ya fueron desvinculados más de 71.000 empleados públicos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional despidió este martes a más de 170 empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, como parte de su plan de ajuste y reducción del gasto.
- Las bajas se dieron mediante la no renovación de contratos. Se enmarcan en una reforma que ya suma 71.000 despidos estatales y un ahorro estimado en 2.500 millones de dólares.
- Mientras el Gobierno defiende el ajuste para lograr el equilibrio fiscal, los gremios advierten sobre el impacto negativo en el funcionamiento de este organismo científico clave.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una nueva etapa de recorte de personal. Este martes se confirmó el despido de más de 170 trabajadores, en el marco del proceso de ajuste que impulsa el Gobierno nacional sobre la administración pública.
Mientras los empleados afectados recibían las notificaciones de finalización de sus contratos, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que la reducción del gasto público permitió avanzar con una profunda reestructuración del Estado y afirmó que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei ya fueron desvinculados 71.025 empleados estatales.
Más de 170 despidos en la CNEA
Según informó la comisión interna que representa a los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, gran parte de los empleados comenzó a recibir las notificaciones mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Los contratos, que hasta ahora se renovaban cada tres meses, no serán extendidos, por lo que los trabajadores cesarán sus funciones de manera inmediata.
Desde la representación gremial denunciaron además que las autoridades de la CNEA se negaron a recibir a los delegados para dialogar sobre la situación. En paralelo, indicaron que efectivos de Gendarmería permanecen dentro del edificio mientras los empleados realizan una protesta pacífica reclamando la renovación de los contratos.
Adrián Ravier: "Ya salieron más de 71.000 empleados públicos"
Durante su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier presentó un balance del ajuste en la administración pública.
El funcionario informó que:
En mayo se eliminaron 3.014 puestos en la administración pública nacional.
Desde diciembre de 2023 ya fueron desvinculados 71.025 empleados estatales.
La CNEA redujo su estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos.
Ravier sostuvo que estas medidas forman parte de la política de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno.
"El equilibrio fiscal, por el lado de la reducción del gasto público, hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento", afirmó.
Retiros voluntarios y reducción de cargos
El vocero también señaló que la disminución del empleo público se complementó con programas de retiro voluntario.
Según precisó, 3.983 trabajadores aceptaron esos planes en distintos organismos y empresas estatales, entre ellas:
Belgrano Cargas
Casa de la Moneda
ANAC
FAdeA
RTA
ANSES
CNRT
INCAA
INTA
PAMI
Además, aseguró que la actual administración redujo en 36% la cantidad de autoridades superiores respecto del gobierno anterior.
El Gobierno destaca un ahorro superior a U$S2.500 millones
De acuerdo con los datos difundidos por la Casa Rosada, la combinación de despidos, reducción de estructuras administrativas, eliminación de cargos y disminución del gasto en alquileres permitió generar un ahorro anual superior a los 2.505 millones de dólares.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas forman parte del proceso de reorganización del Estado orientado a reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, mientras que los gremios cuestionan los despidos y advierten sobre el impacto que tendrán en el funcionamiento de organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica.