SociedadActualidad

Despidos masivos en Unión Bat: cerró su planta de Gualeguaychú y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

Los despidos comenzaron a notificarse el viernes y alcanzan a unos 100 operarios convencionados, quienes desempeñaban tareas en la planta entrerriana.

Protesta en Entre Ríos
Protesta en Entre Ríos MUNDOGREMIAL.COM
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • La fabricante de baterías Unión Bat cerró su planta en Gualeguaychú, Entre Ríos, despidiendo a más de 100 trabajadores debido a una caída de ventas y reestructuración.
  • El gremio denunció irregularidades en los despidos y montó un acampe frente a la fábrica para evitar el retiro de maquinarias, mientras reclama la intervención de Trabajo.
  • La medida genera un fuerte impacto social por la pérdida de empleo registrado de personal con alta antigüedad, en medio de una sostenida recesión de la industria nacional.
Resumen generado con IA

La histórica fabricante de baterías inició el cierre de su fábrica en Entre Ríos y despidió a un centenar de operarios. El gremio denunció irregularidades en las notificaciones, montó un acampe y pedirá la intervención de la Secretaría de Trabajo.

La empresa Unión Bat, una de las tradicionales fabricantes de baterías del país, comenzó el cierre de su planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y desvinculó a más de un centenar de trabajadores. La decisión generó un fuerte conflicto gremial y reavivó la preocupación por el impacto de la crisis industrial sobre el empleo.

Los despidos comenzaron a notificarse el viernes y alcanzan a unos 100 operarios convencionados, quienes desempeñaban tareas en la planta entrerriana.

El gremio denunció irregularidades en las notificaciones

Desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos cuestionaron la forma en que la empresa comunicó las desvinculaciones. Según denunciaron, varios empleados recibieron fotografías de los telegramas de despido a través de WhatsApp, mientras que otros fueron notificados por una escribana en el ingreso a la fábrica.

Los representantes sindicales sostienen que esas comunicaciones carecen de validez legal hasta que los telegramas sean entregados formalmente a cada trabajador.

Además, afirmaron que el cierre tomó por sorpresa al personal, ya que hasta pocos días antes la producción continuaba con relativa normalidad, pese a algunos retrasos en el pago de salarios registrados en los últimos meses.

Acampe y reclamo ante la Secretaría de Trabajo

Tras conocerse la decisión empresarial, los trabajadores resolvieron iniciar un acampe permanente frente a la planta de Gualeguaychú.

La medida busca evitar el retiro de maquinaria mientras se desarrolla el conflicto y se realizan las actuaciones administrativas correspondientes. También se organizaron guardias rotativas entre los empleados despedidos.

El sindicato confirmó que presentará una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para solicitar la intervención del organismo e intentar abrir una instancia de negociación.

Trabajadores con décadas de antigüedad

Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es la situación de los empleados despedidos. Muchos acumulaban entre 15 y 25 años de antigüedad y estaban próximos a acceder a la jubilación anticipada prevista para actividades insalubres, debido a la exposición permanente al plomo durante el proceso de fabricación de baterías.

Desde la organización sindical remarcaron que el cierre tendrá un fuerte impacto social y económico sobre numerosas familias de Gualeguaychú.

La explicación de la empresa

Según informó Unión Bat, la decisión responde a la caída de las ventas y a una reestructuración productiva que concentrará la fabricación en su planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el sindicato considera que el cierre constituye un nuevo golpe para la industria nacional y para el empleo registrado, en un contexto de retracción de la actividad manufacturera y aumento de los conflictos laborales.

Mientras esperan una convocatoria oficial que permita abrir una negociación, los trabajadores mantienen la permanencia frente a la planta y aseguran que continuarán con las medidas gremiales hasta obtener respuestas.

Temas Entre Ríos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entre Ríos: manejaba alcoholizado una retroexcavadora, chocó siete autos y dejó dos heridos

Entre Ríos: manejaba alcoholizado una retroexcavadora, chocó siete autos y dejó dos heridos

Lo más popular
Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais
1

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera
2

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia
3

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
4

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli
5

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Ranking notas premium
Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
1

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
4

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

La política, en el país de las maravillas
5

La política, en el país de las maravillas

Más Noticias
De perro abandonado a héroe del terremoto en Venezuela: la historia de Tsunami, el border collie que salva vidas

De perro abandonado a héroe del terremoto en Venezuela: la historia de Tsunami, el border collie que salva vidas

El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Ni el piso ni el placard: este es el lugar más sucio del dormitorio y que seguro te olvidas de limpiar

Ni el piso ni el placard: este es el lugar más sucio del dormitorio y que seguro te olvidas de limpiar

Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Comentarios