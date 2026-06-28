Despidos masivos en Unión Bat: cerró su planta de Gualeguaychú y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

Resumen para apurados
- La fabricante de baterías Unión Bat cerró su planta en Gualeguaychú, Entre Ríos, despidiendo a más de 100 trabajadores debido a una caída de ventas y reestructuración.
- El gremio denunció irregularidades en los despidos y montó un acampe frente a la fábrica para evitar el retiro de maquinarias, mientras reclama la intervención de Trabajo.
- La medida genera un fuerte impacto social por la pérdida de empleo registrado de personal con alta antigüedad, en medio de una sostenida recesión de la industria nacional.
La histórica fabricante de baterías inició el cierre de su fábrica en Entre Ríos y despidió a un centenar de operarios. El gremio denunció irregularidades en las notificaciones, montó un acampe y pedirá la intervención de la Secretaría de Trabajo.
La empresa Unión Bat, una de las tradicionales fabricantes de baterías del país, comenzó el cierre de su planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y desvinculó a más de un centenar de trabajadores. La decisión generó un fuerte conflicto gremial y reavivó la preocupación por el impacto de la crisis industrial sobre el empleo.
Los despidos comenzaron a notificarse el viernes y alcanzan a unos 100 operarios convencionados, quienes desempeñaban tareas en la planta entrerriana.
El gremio denunció irregularidades en las notificaciones
Desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos cuestionaron la forma en que la empresa comunicó las desvinculaciones. Según denunciaron, varios empleados recibieron fotografías de los telegramas de despido a través de WhatsApp, mientras que otros fueron notificados por una escribana en el ingreso a la fábrica.
Los representantes sindicales sostienen que esas comunicaciones carecen de validez legal hasta que los telegramas sean entregados formalmente a cada trabajador.
Además, afirmaron que el cierre tomó por sorpresa al personal, ya que hasta pocos días antes la producción continuaba con relativa normalidad, pese a algunos retrasos en el pago de salarios registrados en los últimos meses.
Acampe y reclamo ante la Secretaría de Trabajo
Tras conocerse la decisión empresarial, los trabajadores resolvieron iniciar un acampe permanente frente a la planta de Gualeguaychú.
La medida busca evitar el retiro de maquinaria mientras se desarrolla el conflicto y se realizan las actuaciones administrativas correspondientes. También se organizaron guardias rotativas entre los empleados despedidos.
El sindicato confirmó que presentará una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para solicitar la intervención del organismo e intentar abrir una instancia de negociación.
Trabajadores con décadas de antigüedad
Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es la situación de los empleados despedidos. Muchos acumulaban entre 15 y 25 años de antigüedad y estaban próximos a acceder a la jubilación anticipada prevista para actividades insalubres, debido a la exposición permanente al plomo durante el proceso de fabricación de baterías.
Desde la organización sindical remarcaron que el cierre tendrá un fuerte impacto social y económico sobre numerosas familias de Gualeguaychú.
La explicación de la empresa
Según informó Unión Bat, la decisión responde a la caída de las ventas y a una reestructuración productiva que concentrará la fabricación en su planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el sindicato considera que el cierre constituye un nuevo golpe para la industria nacional y para el empleo registrado, en un contexto de retracción de la actividad manufacturera y aumento de los conflictos laborales.
Mientras esperan una convocatoria oficial que permita abrir una negociación, los trabajadores mantienen la permanencia frente a la planta y aseguran que continuarán con las medidas gremiales hasta obtener respuestas.