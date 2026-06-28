Despidos masivos en Unión Bat: cerró su planta de Gualeguaychú y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

La empresa Unión Bat, una de las tradicionales fabricantes de baterías del país, comenzó el cierre de su planta ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y desvinculó a más de un centenar de trabajadores. La decisión generó un fuerte conflicto gremial y reavivó la preocupación por el impacto de la crisis industrial sobre el empleo.