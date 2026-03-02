Viajó desde Santiago del Estero con un embarazo de alto riesgo y en Tucumán les salvaron la vida a ella y a su bebé

La rápida decisión de una madre de 25 años oriunda de Santiago del Estero y la intervención de un equipo médico de la Maternidad permitieron revertir un cuadro crítico que puso en riesgo dos vidas. El caso fue dado a conocer por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, quien destacó la capacidad de respuesta y el nivel de complejidad del sistema sanitario público tucumano.
Hace 15 días, la joven, cursando un embarazo de alto riesgo, se trasladó por sus propios medios hasta Tucumán en busca de atención especializada. Llegó un domingo de carnaval, en auto y con ayuda económica de personas que colaboraron para que pudiera viajar. “Muchas mamás de distintas provincias me recomendaron la Maternidad de aquí, porque está totalmente equipada”, contó.
Medina Ruiz explicó que la paciente presentaba un cuadro severo de preeclampsia con hipertensión arterial, una condición que puede derivar en convulsiones y comprometer la vida materna y fetal. Además, cursaba colestasis y el bebé evidenciaba retraso en el crecimiento intrauterino. “Se trataba de un embarazo muy complejo, con riesgo de vida para ambos. Ella tuvo la lucidez de venir a Tucumán sabiendo que aquí contamos con una maternidad preparada para este tipo de situaciones”, destacó el funcionario.
Ante el cuadro crítico, el equipo médico decidió practicar una cesárea de urgencia. Si bien la madre evolucionó favorablemente, el recién nacido, llamado Teo, presentó hipertensión pulmonar severa, una patología que provoca insuficiencia respiratoria grave y requiere tratamientos altamente especializados.
El bebé nació prematuro, con edad gestacional adecuada pero bajo peso para ese tiempo de gestación, en el contexto de las complicaciones maternas. Presentó un puntaje de APGAR bajo y necesitó intubación inmediata en sala de partos. Ya en terapia intensiva, recibió surfactante para favorecer la maduración pulmonar. Sin embargo, durante la noche comenzó a comportarse como un paciente con hipertensión pulmonar neonatal, diagnóstico que el equipo ya sospechaba.
La coordinadora de la Terapia Intensiva Neonatal, Sandra Navarrete, relató que fue ella quien lo recibió en la guardia del domingo de carnaval. “Era un día donde hay menos profesionales, pero por la falta de recurso humano me tocó cubrir la guardia. Lo recibí muy grave, muy complicado”, señaló. Ante la falta de respuesta adecuada al tratamiento inicial, el equipo avanzó con la administración de óxido nítrico inhalado, considerado el estándar para estos casos.
La respuesta fue casi inmediata. “A los dos o tres minutos ya estaba saturando los valores esperados. Fue una reversión amplia, rápida y muy feliz del cuadro”, subrayó Navarrete. El uso de óxido nítrico permite disminuir la presión en los pulmones y solo está disponible en centros con equipamiento avanzado y personal capacitado.
La jefa del Servicio de Neonatología, Cecilia Juárez, explicó que desde 2012 la institución aplica en forma ininterrumpida esta terapia de alta complejidad destinada a recién nacidos con hipertensión pulmonar severa. “Hace 14 años que contamos con esta prestación para pacientes muy específicos que desarrollan insuficiencia respiratoria grave”, precisó.
Se trata de un tratamiento de alto costo, con criterios estrictos de indicación y que requiere capacitación permanente. Juárez recordó que, según la literatura médica, alrededor del 25% de los pacientes no responde al óxido nítrico, aunque pueden evolucionar favorablemente con otras terapias medicamentosas. En ese sentido, destacó la actualización constante del servicio para ofrecer alternativas adecuadas en cada caso.
La disponibilidad de esta tecnología posiciona a la Neonatología de la Maternidad como una unidad de tercer nivel B, categoría que certifica su capacidad para atender patologías neonatales de alta complejidad. Además, la profesional remarcó que no se realiza distinción entre pacientes del sistema público o privado. “Si el paciente lo requiere, cuenta con este tratamiento”, afirmó.
El ministro Medina Ruiz destacó que el resultado fue posible gracias a la combinación de recurso humano especializado y equipamiento de última generación. “Tenemos neonatólogos, gineco obstetras y personal de enfermería de primer nivel. Contamos con incubadoras de alta complejidad, medicación específica y tratamientos que se aplican en los mejores centros del mundo”, sostuvo. Y advirtió que, sin el abordaje adecuado, el recién nacido podría haber enfrentado un cuadro irreversible, con graves complicaciones respiratorias y riesgo de vida.
"El desenlace ha sido satisfactorio"
El director de la Maternidad, Luis Agote, remarcó la evolución favorable de madre e hijo. “Es muy grato escuchar el testimonio de la mamá de Teo cuando el desenlace ha sido satisfactorio. Ella está en perfecto estado y el bebé tiene una recuperación favorable día a día”, expresó. También subrayó el valor del recurso humano. “La neonatología es una unidad crítica. La formación de médicos y enfermeros lleva años de capacitación y dedicación. Es una inversión de tiempo y esfuerzo para que otra persona pueda salir adelante”, indicó.
Agregó que, de continuar la evolución positiva, ambos podrían regresar a su hogar en los próximos días. “Seguimos la línea marcada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Salud Luis Medina Ruiz. Este es un hospital público y las puertas están abiertas para quien lo necesite, tenga o no obra social, viva en Tucumán o fuera de la provincia”, afirmó.
"Pensé que mi bebé iba a morir"
Melina, la mamá de Teo, recordó el momento del parto con angustia. “Cuando lo sacaron estaba muy morado. Me dijeron que lo iban a llevar a Neonatología. En ese momento pensé que mi bebé iba a morir”, contó. Hoy se aloja en el Hogar para Madres, destinado a mujeres cuyos hijos permanecen internados. “No sabía que existía este lugar. Es muy bueno, desde la seguridad hasta las enfermeras, todos son muy amables”, relató.
Aunque su pareja debió regresar a trabajar, ella destacó el acompañamiento constante del personal de salud. “Sentí esperanza cuando llegué. Se nota la tecnología que tienen y cómo están capacitados los profesionales”, afirmó. Con su hijo creciendo y alimentándose al pecho, solo piensa en el regreso a casa. “Planeo que pueda ir pronto, que lo conozca toda la familia. Mucha gente nos espera y nos manda mensajes preguntando cómo está”, dijo.
Antes de finalizar, dejó un mensaje para el equipo que atendió a su bebé. “Estoy muy agradecida con todos. Me alegra saber que hay profesionales que ponen el alma y el corazón, que dejan todo por los bebés. Es impresionante el trabajo que hacen”.