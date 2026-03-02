Viajó desde Santiago del Estero con un embarazo de alto riesgo y en Tucumán les salvaron la vida a ella y a su bebé

"El desenlace ha sido satisfactorio"

El director de la Maternidad, Luis Agote, remarcó la evolución favorable de madre e hijo. “Es muy grato escuchar el testimonio de la mamá de Teo cuando el desenlace ha sido satisfactorio. Ella está en perfecto estado y el bebé tiene una recuperación favorable día a día”, expresó. También subrayó el valor del recurso humano. “La neonatología es una unidad crítica. La formación de médicos y enfermeros lleva años de capacitación y dedicación. Es una inversión de tiempo y esfuerzo para que otra persona pueda salir adelante”, indicó.