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Horóscopo chino: los signos más afortunados y los que deberán cuidarse en la segunda mitad de 2026, según Ludovicaa Squirru

El año del Caballo de Fuego ya transita su segunda mitad y Ludovica Squirru reveló cuáles son los signos del horóscopo chino que tendrán más oportunidades y cuáles deberán afrontar mayores desafíos en lo que resta de 2026.

Las predicciones de Ludovica Squirru para el 2026.
Las predicciones de Ludovica Squirru para el 2026. Fuente: Ludovica Squirru vía Instagram
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru reveló en Argentina las predicciones del horóscopo chino para la segunda mitad de 2026, detallando los signos con mayor suerte y desafíos del ciclo.
  • Bajo el dinámico año del Caballo de Fuego iniciado en febrero, signos como Tigre y Perro aprovecharán oportunidades, mientras que la Rata y el Gallo deberán adaptarse a cambios.
  • Estas predicciones marcan una guía para que los lectores utilicen la transformación de este ciclo como una oportunidad para superar debilidades y potenciar fortalezas.
Resumen generado con IA

Con el año del Caballo de Fuego ya en marcha, muchas personas buscan saber cómo impactará esta energía durante la segunda mitad de 2026. Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru, el período que comenzó el 17 de febrero estará marcado por cambios profundos, decisiones importantes y un ritmo intenso que no favorecerá por igual a todos los signos del horóscopo chino.

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

La especialista, que desde hace más de cuatro décadas publica su guía anual sobre el zodíaco oriental, sostiene que este será un ciclo dominado por la acción, la pasión y la transformación. En ese contexto, algunos animales encontrarán oportunidades para crecer y avanzar, mientras que otros deberán afrontar mayores desafíos para adaptarse a la energía del Caballo de Fuego.

Los signos del horóscopo chino que tendrán más suerte en la segunda mitad de 2026

De acuerdo con Ludovica Squirru, los signos que mejor conectan con la energía del Caballo de Fuego serán los que podrán aprovechar con mayor facilidad las oportunidades que traerá esta etapa del año.

Entre ellos se encuentran el Tigre, el Perro, la Cabra y el Conejo, ya que comparten características como el espíritu aventurero, la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios.

El Tigre atravesará un período de recuperación y dinamismo, dejando atrás una etapa más introspectiva para volver a tomar impulso en distintos aspectos de su vida.

Por su parte, el Perro encontrará un escenario favorable para desarrollar proyectos en equipo, fortalecer vínculos y consolidar objetivos compartidos.

La Cabra, asociada con la sensibilidad y la creatividad, contará con una energía propicia para expresar su talento y canalizar procesos de transformación personal.

En tanto, el Conejo podrá reforzar su intuición y su mundo emocional, aunque necesitará evitar actuar de manera impulsiva frente al ritmo acelerado que caracteriza al Caballo de Fuego.

Los signos que enfrentarán mayores desafíos

No todos los animales del horóscopo chino vivirán este período con la misma facilidad. Según explicó Squirru, habrá signos que deberán hacer un esfuerzo adicional para adaptarse a un año marcado por la intensidad y el cambio constante.

Entre ellos aparecen la Rata, el Gallo y el Chancho, que podrían experimentar momentos de tensión si no logran flexibilizar ciertas actitudes o modificar viejos patrones.

En el caso de la Rata, la necesidad de controlar cada situación puede entrar en conflicto con la naturaleza impredecible del año. El Gallo, acostumbrado al orden y la planificación, tendrá el desafío de aprender a soltar algunas estructuras para avanzar.

Por último, el Chancho deberá prestar especial atención a su bienestar físico y emocional, ya que el desgaste acumulado y el exceso de actividad podrían pasarle factura si no encuentra espacios para el descanso.

Aunque la energía del Caballo de Fuego influye sobre todos los signos, Ludovica Squirru remarca que cada persona atravesará este ciclo de manera diferente según su carta y su momento de vida. Por eso, más que hablar de signos "buenos" o "malos", propone entender este período como una oportunidad para reconocer fortalezas, trabajar las debilidades y aprovechar el impulso transformador que caracteriza a la segunda mitad de 2026.

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