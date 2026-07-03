Horóscopo chino: los signos más afortunados y los que deberán cuidarse en la segunda mitad de 2026, según Ludovicaa Squirru

La especialista, que desde hace más de cuatro décadas publica su guía anual sobre el zodíaco oriental, sostiene que este será un ciclo dominado por la acción, la pasión y la transformación. En ese contexto, algunos animales encontrarán oportunidades para crecer y avanzar, mientras que otros deberán afrontar mayores desafíos para adaptarse a la energía del Caballo de Fuego.