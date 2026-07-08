Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anticipó que seis signos del horóscopo chino vivirán un julio de calma y recuperación emocional bajo la influencia y energía de la Cabra.
- Tras meses de estrés y exigencia, la influencia de la Cabra en julio propiciará un menor ritmo cotidiano, facilitando la sanación emocional y la resolución de temas pendientes.
- Esta etapa de estabilidad permitirá a los signos recuperar fuerzas y lograr un equilibrio interno clave para afrontar mejor los desafíos de los meses restantes del año.
Tras meses marcados por el estrés y las exigencias, julio traerá un cambio de energía para algunos signos del horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, la influencia de la Cabra favorecerá un período de mayor serenidad, introspección y recuperación emocional para seis animales del zodíaco oriental.
Según la astróloga, este ciclo permitirá bajar el ritmo, resolver conflictos pendientes y fortalecer los vínculos personales. Los signos que sentirán con más fuerza este cambio son Chancho, Serpiente, Caballo, Dragón, Tigre y Rata.
- Serpiente
- Dragón
- Tigre
- Caballo
- Chancho
- Rata
Qué significa la energía de la Cabra en julio
Según la interpretación de Ludovica Squirru, el mes de la Cabra invita a disminuir el ritmo cotidiano y a priorizar la reflexión. Para estos seis signos del Horóscopo Chino, la energía predominante favorecerá la sanación emocional, el fortalecimiento de los vínculos y la búsqueda de un mayor equilibrio interno.
Después de una primera mitad del año marcada por las exigencias, julio aparece como una etapa para recuperar fuerzas, resolver asuntos pendientes y prepararse con mayor estabilidad para los desafíos que traerán los próximos meses.