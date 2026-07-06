Horóscopo chino: los signos que tendrán un respiro y atravesarán el mes más tranquilo del año, según Ludovica Squirru

La especialista advirtió que, durante julio, las cosas tendrán otro ritmo para algunos signos bajo la influencia del mes de la Cabra. La intensidad de junio amainará hasta convertirse en un lapso de equilibrio emocional, de resolución de conflictos y también de mayor autoestima. Este ciclo que comienza también se prestará para el reencuentro con uno mismo y la introspección, permitiendo valorar los sentimientos y liberarse de aquellos que más pesan. En el sistema astrológico oriental, los más beneficiados de este período serán los que encuentren la calma tras días de agotamiento.