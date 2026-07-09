El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: "La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca"

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a Milei por la baja recaudación provincial debido a la crisis microeconómica, durante la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán.
- Pese a elogiar el diálogo de Milei, Jaldo alertó que Tucumán perdió el 9% de ingresos y acordó una reunión de gobernadores con la Jefatura de Gabinete para la próxima semana.
- Esta presión busca evitar que el ajuste fiscal asfixie las finanzas provinciales, garantizando recursos para servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública.
“Al Presidente lo he visto con una posición mucho más dialoguista. Hizo referencia en varias oportunidades a los gobernadores y al Congreso de la Nación, cosa que no pasaba en el primer año de su mandato”, destacó el gobernador Osvaldo Jaldo al finalizar la vigilia en la Casa Histórica por el 210° aniversario de la Independencia Argentina. Sin embargo, aclaró que hay temas que preocupan a los gobernadores y que serán planteados formalmente a la Casa Rosada, principalmente la baja recaudación a causa de que no se reactiva la microeconomía.
El mandatario provincial fue uno de los últimos en retirarse de la Casa Histórica, por el portón de 9 de Julio al 100. Decenas de personas se acercaron para vitorear al presidente Javier Milei, a los ministros nacionales Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. Al finalizar los actos, el público convocó a Jaldo para saludarlo y tomarse fotos con él. En ese momento se dio un breve intercambio con la prensa, vallas de por medio.
Gobernadores en bloque
Jaldo destacó que los diferentes poderes e instituciones del Estado puedan trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas que puedan existir. En ese sentido, remarcó que se le debe dar prioridad a diversos temas, no solo a cuestiones macroeconómicas. “En algunos (temas) puso énfasis el Presidente, y otros los veníamos planteando los gobernadores. Porque la Argentina somos todos. La Argentina es el Gobierno nacional, pero también somos las 24 provincias que formamos esta querida Patria Argentina”, subrayó.
El titular del Poder Ejecutivo de la Provincia reconoció que dentro de la Casa Histórica hubo un breve intercambio de una docena de gobernadores con funcionarios de la Nación. “Más que todo hemos hablado con Diego Santilli (jefe de Gabinete), para que la semana que viene pueda recibir una comisión de gobernadores. Hoy el Presidente habló de determinados puntos; en algunos coincidimos. (Pero) los gobernadores también tenemos puntos para plantearle al Presidente y ver cómo juntos y de qué manera hacemos una Argentina mejor, pero incluida todas las provincias de la República”, mencionó.
Consultado por LA GACETA, Jaldo reconoció que el principal inconveniente que tienen las provincias es que no se reactiva la economía real, algo que impacta de lleno en la recaudación de las provincias. “Tenemos un problema de baja de recaudación, producto de que la microeconomía no arranca. Sí hay parámetros macroeconómicos que son importantes: la baja del riesgo país, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal; todo eso es importante. Pero eso todavía no llegó a la microeconomía, que es donde está la gente, donde están los servicios esenciales, donde está la salud, la educación pública, la seguridad pública”, declaró.
Sin síntomas de mejoría
Previo a trasladarse a pie hasta la plaza Independencia para continuar con los festejos patrios, el gobernador ahondó en la preocupación que tiene él y los gobernadores. “Nosotros, como provincia, necesitamos también que, como a la macro le está empezando a ir bien, queremos tener síntomas de mejoría en la microeconomía. Tiene que ver con las provincias y con los servicios esenciales, que los damos nosotros, las provincias de la República Argentina. Tenemos responsabilidad de los servicios esenciales para nuestra gente”, ahondó el titular del Ejecutivo en respuesta a este diario, insistiendo con la necesidad de que la Nación intervenga de algún modo para que las provincias recuperen la recaudación. En Tucumán, en lo que va del año, la caída representa alrededor del 9%, porcentaje que representaría poco más de $70.000 millones.
Previamente, el gobernador destacó que Milei haya venido a la provincia, que se transforma en capital simbólica del país. “El presidente vino, compartió la vigilia en la Casa Histórica y dio su discurso desde Tucumán para todo el país. Nosotros, como tucumanos, nos sentimos muy orgullosos”, mencionó. A su vez, destacó la participación de 13 gobernadores y de una vicegobernadora, y adelantó que la vicepresidenta Victoria Villarruel participará de los eventos de hoy: izamiento de la bandera en la plaza Independencia, el Tedeum en la Catedral y luego el desfile cívico-militar.
“Esperamos que llegue”
Entre las autoridades provinciales que se acercaron a hablar con la prensa una vez finalizada la ceremonia estuvo el legislador provincial Hugo Ledesma (Lealtad Peronista). En diálogo con este diario, brindó su opinión sobre las palabras del presidente Milei. “La verdad que un discurso similar al de otros años. Esperemos que realmente llegue a los argentinos, a la gente, y sobre todo acá en Tucumán, toda esa mejora que él año a año nos cuenta, pero que luego en el bolsillo la gente no se siente. Hemos perdido muchos derechos en estos últimos años”, advirtió.
Además de las autoridades nacionales, del gobernador Jaldo y de los mandatarios provinciales, participaron de la vigilia el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el vicegobernador, Miguel Acevedo; y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, entre otros funcionarios provinciales y nacionales.