Recuerdos fotográficos: 1927. “¿En qué familia no se conservan retratos de Paganelli?”

Desde el primer día en que instaló su casa de fotografía contó con “la propaganda de las mejores niñas de nuestra sociedad”. Pronto se impuso la costumbre de “hacerse retratar como la mejor manera de conservar recuerdos de familia”. Después, ante la anuencia de visitantes gracias a la llegada del ferrocarril a Tucumán, comenzó a sacar vistas de los principales edificios y sitios notables. Gracias a ello se conservaron recuerdos del Tucumán antiguo, como la Casa Histórica en 1869, que fue reconstruida décadas después gracias a su imagen. En la memoria de Fierro se conservaba el recuerdo del estilo de Paganelli: “Calzaba con ganchos a las personas a fin de evitar el movimiento y, al abrir el objetivo, repetía las sacramentales palabras: puede pestañar, pero no moverse. Y con reloj en mano medía los segundos”. Para las fiestas centenarias en 1916, los buscadores de documentos se acercaron al memorioso fotógrafo y se aprovecharon de sus archivos, que él puso a disposición “eternamente sonriente y pródigo”. En 1927, a sus “ochenta y tantos años”, era posible encontrarlo en las calles tucumanas, “donde inspira cariño y respeto”. Un año después, el 17 de julio de 1928, falleció. ¿En qué familia quedarán retratos sacados por este cronista del viejo Tucumán?