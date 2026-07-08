Mercedes Sosa vuelve a sonar en su casa natal: preparan un homenaje por el cumpleaños de la artista tucumana

La directora del espacio, Silvia Hortt, explicó a LA GACETA que la vivienda tiene un valor histórico profundo, ya que se trata de la casa familiar donde nació y creció Mercedes Sosa. “Esta es la casa paterna de Mercedes Sosa. Pertenecía a sus abuelos, es una construcción de aproximadamente 1880. Los abuelos tuvieron 10 hijos y el último de ellos fue Ernesto Quiqueiros, el papá de Mercedes”, contó.