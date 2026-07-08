Mercedes Sosa vuelve a sonar en su casa natal: preparan un homenaje por el cumpleaños de la artista tucumana
Resumen para apurados
- El Museo Casa Natal de Mercedes Sosa en Tucumán realizará este domingo un homenaje especial con música y arte en vivo para celebrar el nacimiento de la icónica cantante.
- La vivienda familiar de 1880 fue recuperada en 2016 y abierta como museo en 2021. El espacio cuenta con cuatro salas temáticas que recorren la vida y el exilio de la artista.
- Esta celebración busca acercar el legado de la cantautora a nuevas generaciones y potenciar el turismo cultural en la provincia durante las vacaciones de julio.
A pocos metros del Parque 9 de Julio, en el pasaje Calixto del Corro 344, la historia de una de las voces más importantes de América Latina permanece viva. El Museo Mercedes Sosa Casa Natal se prepara para celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de la artista tucumana con una jornada especial que reunirá música, arte y memoria.
La directora del espacio, Silvia Hortt, explicó a LA GACETA que la vivienda tiene un valor histórico profundo, ya que se trata de la casa familiar donde nació y creció Mercedes Sosa. “Esta es la casa paterna de Mercedes Sosa. Pertenecía a sus abuelos, es una construcción de aproximadamente 1880. Los abuelos tuvieron 10 hijos y el último de ellos fue Ernesto Quiqueiros, el papá de Mercedes”, contó.
El proyecto de recuperación del inmueble comenzó en 2016 con el objetivo de revalorizar la vivienda y finalmente se concretó en 2021, cuando abrió sus puertas como museo. “Lo inauguramos como Museo Mercedes Sosa Casa Natal. Es un proyecto que viene desde hace varios años para poner en valor la casa que fue de Mercedes y de su familia”, señaló Hortt.
La funcionaria destacó además que durante la temporada alta de julio el espacio recibe una gran cantidad de visitantes, entre ellos turistas que llegan a Tucumán para conocer parte de la historia cultural de la provincia. “Estamos teniendo muchos turistas. Es una época en la que Tucumán recibe mucha gente y es muy lindo poder mostrar este lugar”, afirmó.
Un homenaje para recordar a “La Voz de América”
En el marco del cumpleaños de Mercedes Sosa, el museo realizará un homenaje especial el domingo 12, desde las 12 hasta las 16, con la participación de artistas invitados. La propuesta incluirá música en vivo, intervenciones artísticas y un espacio de intercambio con el público.
“Los esperamos a todos, vecinos y turistas. Vamos a contar con la presencia de artistas como Nancy Pedro, Adrián Sosa y Narciso Villa, que realizará arte en vivo. También tendremos un conversatorio con una diseñadora de alquimia textil ancestral que vinculará los elementos de la naturaleza con las prendas y con Mercedes Sosa”, detalló Hortt.
La directora definió la propuesta como “cultura en vivo” y remarcó que la intención es que quienes se acerquen puedan conectarse con la figura de Mercedes más allá de su música. “Mercedes es un ícono internacional, se la conoce como la voz de América y estamos en su casa”, expresó.
Un recorrido por la vida de Mercedes
El museo está compuesto por cuatro salas que recorren distintos momentos de la vida de la cantante. Según explicó Hortt, la primera está dedicada a su infancia y sus primeros pasos artísticos; la segunda aborda el período del exilio; la tercera, su regreso al país; y la cuarta propone una experiencia más íntima para los visitantes.
“Es una sala muy particular y muy emocionante. Siempre digo que la dejo para que el visitante llegue y la conozca en persona”, relató.
Aunque el espacio no cuenta con objetos personales originales de Mercedes Sosa, Hortt destacó el valor simbólico del lugar. “El museo no tiene piezas museológicas de Mercedes, pero sí se respira y se transita por el mismo suelo que ella y su familia transitaron. Eso es muy emocionante”, aseguró.
Durante la entrevista, también estuvo presente la artista plástica Cecilia Calamandrei, quien visitó la casa y destacó la conservación del edificio. “Es un placer estar en esta casa tan cuidada y conservada. Mi enhorabuena a la directora y a quienes hicieron posible este espacio”, expresó.
Horarios para visitar el museo
Durante julio, el Museo Mercedes Sosa Casa Natal abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18. Los sábados y domingos funciona de 9 a 13 y de 15 a 19.
Con esta celebración, el espacio busca acercar a nuevas generaciones la historia de una artista que trascendió fronteras y que convirtió su voz en un símbolo de identidad tucumana y latinoamericana. “Muchos tucumanos todavía no conocen este museo. Es una invitación para que puedan venir, recorrerlo y disfrutarlo”, concluyó Hortt.