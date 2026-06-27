Murió Ernestina Pais: la actriz tenía inhabilitado el carnet de manejo por negarse a un test de alcoholemia

Resumen para apurados
- La conductora Ernestina Pais murió el viernes en San Isidro al chocar su auto contra el Tren de la Costa por intentar cruzar con la barrera baja.
- Pais conducía inhabilitada por negarse a un test de alcoholemia tras un choque previo en marzo. Además, acumulaba deudas millonarias por múltiples infracciones de tránsito.
- La fiscalía investiga el caso bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, mientras la autopsia preliminar confirmó que falleció por politraumatismos graves.
Ernestina Pais murió a los 54 años en un accidente ferroviario este viernes, cuando intentó cruzar el paso a nivel que según fuentes oficiales estaba bloqueado por las barreras bajas. La actriz y periodista conducía un Honda City negro EXL que fue embestido por el Tren de la Costa entre las calles Sáenz Peña y El Cano en San Isidro. De acuerdo con el informe de La Nación, la presentadora tenía su licencia de manejo inhabilitada.
La actriz y conductora Ernestina Pais sufrió un fatal choque que provocó su muerte inmediata en el cruce de un paso a nivel en San Isidro, a poca distancia de su domicilio. Trenes Argentinos confirmó que a las 19:30 horas se produjo un siniestro entre la formación UTA-8 (tren 165) que se dirigía de Maipú a Delta y el vehículo que conducía la periodista.
Los antecedentes de siniestros de Pais
De acuerdo con el informe de fuentes policiales a La Nación, Pais no estaba habilitada a manejar. Su licencia había recibido la baja luego de que la actriz se negara a realizar un control de alcoholemia hace algunas semanas. La decisión había sido tomada por las autoridades el pasado 8 de abril, después de que Pais chocara el 3 de marzo con un Alfa Romeo en la esquina de la Avenida Del Libertador y Las Heras, zona de Vicente López, con el mismo auto en el que perdió la vida.
Pais se negó a que se le practicara un test de alcoholemia en esa ocasión. La inhabilitación, aseguraron las mismas fuentes, fue dictada por 468 días.
Historial de infracciones en Provincia y CABA
En paralelo, según informó Infobae, la periodista acumulaba en la provincia de Buenos Aires casi dos millones de pesos de deuda en multas por seis casos de exceso de velocidad, en jurisdicciones como Vicente López y Exaltación de la Cruz, siempre a bordo de su Honda City. La última falta corresponde al 25 de enero último.
En territorio porteño, Pais acumuló una deuda similar por otras 16 infracciones en el mismo período, en zonas como la autopista Illia, la gran mayoría excesos menores de aceleración. La última data del 2 de mayo de este año, casi un mes después de la inhabilitación de su registro.
La investigación y los resultados de la autopsia
Las investigaciones continúan para esclarecer en qué condiciones se dio el accidente mientras que ya se publicaron los informes preliminares de la autopsia. La revisión practicada al cuerpo de la conductora confirmó que murió a causa de las severas lesiones, presentando un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.
El estudio se realizó durante la noche y su resultado ya fue incorporado a la causa, que está caratulada como averiguación de causales de muerte y se encuentra a cargo de la fiscal Paula Hertrig.