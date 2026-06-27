Murió Ernestina Pais: la actriz tenía inhabilitado el carnet de manejo por negarse a un test de alcoholemia

Los antecedentes de siniestros de Pais

De acuerdo con el informe de fuentes policiales a La Nación, Pais no estaba habilitada a manejar. Su licencia había recibido la baja luego de que la actriz se negara a realizar un control de alcoholemia hace algunas semanas. La decisión había sido tomada por las autoridades el pasado 8 de abril, después de que Pais chocara el 3 de marzo con un Alfa Romeo en la esquina de la Avenida Del Libertador y Las Heras, zona de Vicente López, con el mismo auto en el que perdió la vida.