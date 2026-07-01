Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión: cuál fue la reacción de la defensa

La resolución fue dictada por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado en marzo entre el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo de la investigación, y los abogados defensores de Rial, Marcelo D’Ángelo y Martín Leiro.