Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión: cuál fue la reacción de la defensa

Resumen para apurados
- La Justicia de San Isidro condenó este miércoles a Morena Rial a tres años de prisión efectiva por su participación en una serie de robos a viviendas en Villa Adelina y Castelar.
- El fallo homologa un juicio abreviado. Rial cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras su defensa apeló la condena y solicitó la libertad condicional.
- La jueza ordenó un peritaje psicológico previo a resolver la libertad condicional de Rial. El futuro de la condena dependerá de este examen y de la resolución de Casación.
Un duro revés judicial sufrió este miércoles Morena Rial, una de las hijas del periodista Jorge Rial. La Justicia la condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina, partido de San Isidro, y de Castelar, en Morón.
La resolución fue dictada por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado en marzo entre el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo de la investigación, y los abogados defensores de Rial, Marcelo D’Ángelo y Martín Leiro.
Tras el dictado de la condena, la defensa de la joven, de 27 años, solicitó la excarcelación "en términos de la libertad condicional", según informaron fuentes judiciales. La sentencia consta de 40 fojas.
La jueza ordenó un peritaje psicológico antes de resolver el pedido
Antes de expedirse sobre la solicitud de libertad condicional, la magistrada dispuso la realización de un peritaje psicológico y luego dio intervención al fiscal Ferrari para que dictamine sobre el planteo presentado por la defensa.
Actualmente, Morena Rial cumple arresto domiciliario con monitoreo mediante una tobillera electrónica y tiene prohibido el acceso a redes sociales. Además, sus abogados presentaron un recurso de casación contra la sentencia dictada por la jueza Coelho, consignó el diario La Nación.
En cambio, los cómplices de la joven no apelaron la resolución, por lo que el fallo quedó firme para ellos.
La investigación por los robos en Villa Adelina y Castelar
En diciembre pasado, el fiscal Ferrari había presentado el requerimiento de elevación a juicio de la causa en la que Morena Rial estaba acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.
Tres hechos fueron atribuidos a la joven y al resto de la banda, integrada por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, identificada como Luna González, permanece prófuga.
En el requerimiento presentado ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty, el fiscal sostuvo: "La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan".
Morena Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025, cerca de las 22, en una vivienda ubicada sobre José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. Al momento del hecho, el inmueble se encontraba deshabitado porque sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.