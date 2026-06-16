Andrea del Boca esquivó una nueva salida forzosa tras desplomarse en Gran Hermano

Los fanáticos recordaron las palabras del conductor Santiago del Moro cuando comunicó el retiro previo por motivos médicos: “Andrea del Boca quedó fuera de competencia. Está bien, se puede recuperar. El golpe fue muy duro”. Aquella vez la gravedad resultó evidente al escucharse un desesperado pedido: “¡Quiero a mi mamá!”. Sin embargo, la situación actual presenta un panorama favorable para la permanencia de la estrella.