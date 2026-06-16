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Andrea del Boca esquivó una nueva salida forzosa tras desplomarse en Gran Hermano

La protagonista de telenovelas logró atajarse a tiempo y evitó repetir la gravedad del choque que anteriormente le costó dos dientes

Andrea del Boca esquivó una nueva salida forzosa tras desplomarse en Gran Hermano
Gran Hermano
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Andrea del Boca sufrió una caída el domingo en la cocina de Gran Hermano Generación Dorada, pero logró evitar lesiones graves y continuará en el reality show.
  • El accidente ocurrió en el mismo lugar donde meses atrás sufrió una lesión dental. Esta vez, la actriz resbaló por usar ojotas, pero reaccionó rápido y fue asistida.
  • Tras ser evaluada por la producción, Del Boca confirmó que seguirá en el juego y cumplirá con los desafíos semanales, pese a las tensiones y nominaciones vigentes.
Resumen generado con IA

Andrea del Boca protagonizó un nuevo incidente dentro de la cocina perteneciente a Gran Hermano Generación Dorada el pasado domingo por la tarde. Del Boca se desplomó en aquel lugar donde meses atrás sufrió una lesión severa que interrumpió su participación inicial. El público observó con preocupación cómo la señal televisiva se cortaba abruptamente mientras los compañeros corrían a brindarle auxilio.

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Aquel antecedente de abril todavía resuena en la memoria colectiva debido a la pérdida de piezas dentales tras impactar contra el suelo. En esta oportunidad, la artista logró atajarse a tiempo y minimizó el daño físico frente a las cámaras del reality. Los participantes Juanicar, Charlotte y Cola la asistieron antes de que ella recuperara una compostura.

Determinación ante el accidente doméstico

Andrea atribuyó el tropiezo al calzado tipo ojota utilizado durante las tareas hogareñas. Según relató posteriormente, los reflejos permitieron evitar un resultado similar al ocurrido en su primera salida forzosa. La producción decidió mantener la continuidad de la jugadora tras comprobar que el estado general resultaba óptimo.

Los fanáticos recordaron las palabras del conductor Santiago del Moro cuando comunicó el retiro previo por motivos médicos: “Andrea del Boca quedó fuera de competencia. Está bien, se puede recuperar. El golpe fue muy duro”. Aquella vez la gravedad resultó evidente al escucharse un desesperado pedido: “¡Quiero a mi mamá!”. Sin embargo, la situación actual presenta un panorama favorable para la permanencia de la estrella.

Desafíos y tensiones en la convivencia

La concursante manifestó una voluntad inquebrantable de cumplir con la coreografía semanal de Miley Cyrus. Pese a las molestias, ella sentenció con firmeza una frase desafiante ante el grupo. “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”, aseguró la profesional mientras recibía apoyo de sus pares cercanos.

El clima tenso persiste especialmente con Solange Abraham, a quien le dedicó cánticos irónicos durante la jornada. “No me vas a sacar”, entonó la nominada para dejar clara su postura combativa dentro del juego. La estrategia de la líder Titi Tcherkaski la puso en riesgo al reemplazar a Tamara Paganini. Aquel respaldo popular parece sostener su estadía por un periodo prolongado.

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