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Revelaron cuánto cobrará Andrea del Boca en Gran Hermano y cuáles fueron sus pedidos

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano estuvo rodeado de negociaciones, exigencias especiales y un contrato millonario. Se conocieron los detalles de los pedidos que habría hecho la actriz antes de volver a la casa.

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano
Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Telefé
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrea del Boca regresó recientemente a Gran Hermano (Telefe) tras negociar un millonario contrato de 2,25 millones de pesos diarios debido a sus exigencias de salud y producción.
  • Las negociaciones, lideradas por su abogado, incluyeron pedidos sobre planos de cámara, acceso al confesionario y resguardos por un tratamiento odontológico en curso de la actriz.
  • El millonario acuerdo, que asegura el cobro total aun si abandona el reality antes, establece un nuevo récord de ingresos y un precedente para la contratación de figuras en la TV.
Resumen generado con IA

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano volvió a revolucionar al reality de Telefe. Sin embargo, detrás de su reingreso hubo intensas negociaciones, pedidos especiales y un contrato millonario que generó sorpresa en el mundo del espectáculo.

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Según trascendió en programas de televisión, la actriz mantuvo reuniones con el equipo creativo del reality junto a su abogado, Juan Pablo Fioribello, para definir las condiciones de su vuelta a la casa más famosa del país.

Las condiciones que Andrea del Boca puso para volver a Gran Hermano

De acuerdo con la información difundida por Guido Zaffora en el programa DDM, uno de los puntos más complejos de la negociación fue el económico, aunque también existían cuestiones vinculadas a la salud de la actriz.

Según detallaron, Andrea del Boca todavía no contaba con el alta odontológica debido a un problema reciente relacionado con la movilidad de sus dientes. Sin embargo, el visto bueno cardiológico ya había sido otorgado.

Entre las exigencias que habría planteado para regresar al reality, trascendió el pedido de un especial cuidado con los planos de cámara y acceso permanente al confesionario para realizar solicitudes personales durante su estadía en la casa.

Cuánto cobrará Andrea del Boca por su participación

Uno de los datos que más repercusión generó fue el monto del contrato de la actriz. Según revelaron en televisión, Andrea del Boca percibiría 2.250.000 pesos por día dentro de la casa, una cifra que elevaría sus ingresos mensuales a unos 67 millones de pesos.

Además, tendría asegurada la totalidad del contrato incluso si abandona el reality antes de tiempo. El acuerdo incluiría permanencia hasta el 1° de agosto, con posibilidad de renovación posterior.

No es la primera vez que se filtran cifras relacionadas con su participación en Gran Hermano. Meses atrás ya había trascendido que cobraba alrededor de seis millones de pesos semanales por formar parte del programa, en un esquema similar al utilizado en otros realities televisivos.

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