Revelaron cuánto cobrará Andrea del Boca en Gran Hermano y cuáles fueron sus pedidos

Cuánto cobrará Andrea del Boca por su participación

Uno de los datos que más repercusión generó fue el monto del contrato de la actriz. Según revelaron en televisión, Andrea del Boca percibiría 2.250.000 pesos por día dentro de la casa, una cifra que elevaría sus ingresos mensuales a unos 67 millones de pesos.