Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano y revelaron el millonario cachet que habría cobrado

Resumen para apurados
- Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano Generación Dorada en Argentina mediante un Golden Ticket especial, tras recuperarse de una caída que la había alejado del reality.
- Entró directo a la casa tras frustrarse otra opción. Su retorno se concretó en medio de fuertes versiones sobre la negociación del cachet más alto en la historia del reality.
- El regreso reconfigura la convivencia en una casa renovada con nuevas alianzas. Además, abre el debate entre los fanáticos sobre los privilegios y las condiciones de su contrato.
El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada revolucionó la casa y también las redes sociales. Después de haber abandonado el reality tras una fuerte caída que afectó su salud, la actriz reapareció de manera sorpresiva gracias a un Golden Ticket especial y volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados del programa.
La actriz había permanecido alejada de los medios durante su recuperación y tampoco participó de los debates ni del repechaje que permitió el regreso de otros exparticipantes. Sin embargo, en la última gala sorprendió a todos con un ingreso inesperado que modificó nuevamente el juego.
Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano
La vuelta de Andrea del Boca ocurrió luego del ingreso de nuevos participantes y de la definición del repechaje. El primer Golden Ticket fue otorgado a Brian Sarmiento, mientras que el segundo iba a ser para Carmiña Masi, aunque dependía de la aprobación de Mavinga, participante que había denunciado comentarios racistas dentro de la casa.
Finalmente, esa autorización no llegó y la producción decidió ofrecerle el lugar a Andrea del Boca. A diferencia de otros ingresos, la actriz no pasó por el estudio ni mantuvo una entrevista previa con Santiago del Moro. Su aparición se produjo directamente dentro de la casa, generando sorpresa total entre los participantes.
La escena rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron su regreso mientras otros cuestionaron que recibiera una nueva oportunidad en el reality.
La condición que habría puesto Andrea del Boca para volver al reality
Días antes de la gala, el periodista Rodrigo Lussich había anticipado en el programa Intrusos que Andrea del Boca estaba muy cerca de regresar a la competencia.
Según reveló, la actriz habría negociado un importante acuerdo económico para aceptar la propuesta. Incluso aseguró que consiguió “el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, una versión que alimentó todavía más la repercusión alrededor de su vuelta.
Ahora, con su regreso confirmado, la actriz intentará recuperar terreno dentro de una casa completamente renovada y marcada por nuevos participantes, alianzas y conflictos.