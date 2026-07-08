El Gobierno reunió a la mesa política con la mira puesta en la agenda parlamentaria.

Resumen para apurados
- Karina Milei encabezó este miércoles en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno para delinear la estrategia legislativa ante reformas clave antes del receso invernal.
- El encuentro, que marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete, priorizó debatir la eliminación de las PASO y negociaciones de reformas con gobernadores aliados.
- El éxito de estas reformas condicionará el armado electoral futuro, ya que el oficialismo advirtió que excluirá de sus listas a los aliados que no acompañen los proyectos.
El Gobierno nacional volvió a reunir este miércoles a la mesa política en la Casa Rosada por primera vez desde la salida de Manuel Adorni. El encuentro, encabezado por Karina Milei, marcó además el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y sirvió para delinear la estrategia del oficialismo en el Congreso antes del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia.
La reunión tuvo como eje el avance de tres iniciativas que el oficialismo considera prioritarias para esta etapa de la gestión: la reforma electoral, las modificaciones al régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. La definición de la hoja de ruta llega en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.
Aunque el encuentro estaba previsto para las 17, finalmente comenzó a las 14 bajo la conducción de Karina Milei. Participan Santilli, Fernández, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; Martín y Eduardo "Lule" Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La reforma electoral, en el centro de las negociaciones
Un integrante de la mesa política contó al portal Infobae, antes del encuentro, que la reforma electoral representa uno de los desafíos más complejos para el oficialismo, especialmente por la intención de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la necesidad de alcanzar acuerdos con los aliados.
Entre las discusiones también aparecen las denominadas "colectoras" y las negociaciones con los gobernadores. En ese contexto, dentro del oficialismo reconocen que todavía existe incertidumbre sobre los respaldos necesarios para lograr la aprobación del proyecto.
"Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen", planteó un importante funcionario involucrado en el tema.
No obstante, algunos referentes libertarios anticipan que la estrategia electoral dependerá de los apoyos legislativos que consiga el Gobierno. Aunque el cronograma todavía no fue definido, el mensaje hacia los aliados es contundente: quienes no acompañen las iniciativas del Ejecutivo "no serán tenidos en cuenta para el armado".
"Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran", planteó una fuente violeta.
"Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos", coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.