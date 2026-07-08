El Gobierno reunió a la mesa política con la mira puesta en la agenda parlamentaria.

El Gobierno nacional volvió a reunir este miércoles a la mesa política en la Casa Rosada por primera vez desde la salida de Manuel Adorni. El encuentro, encabezado por Karina Milei, marcó además el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y sirvió para delinear la estrategia del oficialismo en el Congreso antes del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia.