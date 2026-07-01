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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 2 de julio

Preparate para un día con un duro pronóstico.

Frío extremo. Conocé el pronóstico para este 2 de julio en Tucumán.
Frío extremo. Conocé el pronóstico para este 2 de julio en Tucumán.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico prevé para este jueves 2 de julio frío extremo e inestabilidad en Tucumán por un frente invernal, con lluvias y una temperatura máxima de solo 10°C.
  • El día presentará lloviznas desde la madrugada, alta humedad y vientos del sur de hasta 22 km/h, lo que provocará una baja sensación térmica durante toda la jornada.
  • El frío persistirá los próximos días con temperaturas mínimas de entre 4°C y 6°C, estimando una mejora climática gradual recién hacia el inicio de la siguiente semana.
Resumen generado con IA

El jueves 2 de julio llegará con una jornada fría e inestable en Tucumán. El pronóstico anticipa lloviznas durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y una temperatura máxima de apenas 10°C.

La provincia de Tucumán tendrá este jueves un día marcado por el cielo cubierto, la humedad elevada y la posibilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada, según el pronóstico oficial.

Pronóstico del tiempo para Tucumán este jueves 2 de julio

Se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 10°C, por lo que el ambiente se mantendrá frío desde las primeras horas del día.

Las condiciones del tiempo estarán distribuidas de la siguiente manera:

Madrugada: lloviznas.

Mañana: lluvias aisladas.

Tarde: persistencia de lloviznas.

Noche: cielo nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Probabilidad de lluvias

Las mayores chances de lluvia se concentrarán durante la madrugada y la mañana.

Madrugada: entre 40% y 70%.

Mañana: entre 40% y 70%.

Tarde: entre 10% y 40%.

Noche: entre 0% y 10%.

Viento y condiciones generales

El viento soplará entre 7 y 22 km/h.

Durante la madrugada predominará del sur.

Por la tarde y la noche rotará hacia el este.

La humedad continuará elevada, favoreciendo una sensación térmica baja durante gran parte del jueves.

¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?

El pronóstico extendido indica que el tiempo continuará frío durante los próximos días, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4°C y 6°C y máximas de entre 11°C y 16°C, con mejoras graduales hacia el inicio de la próxima semana.

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