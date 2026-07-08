Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana tras una persecución en Salta

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional secuestró más de cuatro kilos de marihuana en Aguas Blancas, Salta, luego de que tres mujeres huyeran y abandonaran la droga en un paso fronterizo con Bolivia.
- Durante un patrullaje en el cruce Chalanas Viejas, efectivos del Escuadrón 20 detectaron a las sospechosas, quienes arrojaron dos mochilas con cuatro paquetes que dieron positivo.
- La Sede Fiscal Descentralizada de Orán interviene en el caso, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar y detener a las implicadas en el hecho.
Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de cuatro kilos de marihuana en un operativo realizado en la zona fronteriza de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, luego de que tres mujeres escaparan al advertir la presencia de los uniformados y abandonaran dos mochilas con la droga.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección "Agua Blanca", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", mientras realizaba patrullajes en el paso fronterizo conocido como "Chalanas Viejas", uno de los cruces utilizados entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Según informó la fuerza, los gendarmes observaron a la distancia a tres mujeres que intentaban ingresar al territorio argentino. Dos de ellas transportaban mochilas de tipo escolar. Al detectar la presencia del personal de seguridad, las sospechosas emprendieron una rápida huida y arrojaron los bolsos antes de escapar.
Encontraron cuatro paquetes de marihuana
Tras asegurar la zona, los efectivos inspeccionaron las mochilas y encontraron cuatro paquetes de forma irregular. Posteriormente, integrantes de la Unidad Técnica Criminalística y Estudios Forenses "Orán" realizaron las pruebas de campo correspondientes.
El test Narcotest confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 210 gramos.
Intervención de la Justicia Federal
La Sede Fiscal Descentralizada de Orán tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro preventivo del estupefaciente, además del labrado de las actuaciones judiciales correspondientes.
Las autoridades continúan con la investigación para identificar a las personas que abandonaron la droga durante el operativo realizado en uno de los principales pasos fronterizos del norte salteño.